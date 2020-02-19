Українці, яких евакуюють з епіцентру коронавірусу, китайської провінції Хубей, прибули до аеропорту.

Про це повідомляє прес-служба посольства України в Китаї.

“Всі громадяни України та іноземці, які будуть евакуйовані в Україну 19 лютого, вже прибули до терміналів міжнародного аеропорту міста Ухань”, – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що всіх евакуйованих громадян доставили в аеропорт на автобусах.

“Посольство в межах своєї компетенції закінчило всі підготовчі заходи з вивезення громадян України із міста Ухань і інших міст провінції Хубей”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що в списку на евакуацію знаходиться 48 українців і 29 громадян інших держав.

Нагадаємо, що 9 країн попросили Україну допомогти евакуювати своїх громадян з китайського міста Ухань. Українська сторона евакуює своїх 49 громадян і до 25 іноземців.

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька уточнила, що іноземців разом з українцями евакуюють в одне місце. Проте, куди саме, не повідомила.

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