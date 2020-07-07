Громадяни України, яких на вихідних не впустили в Грецію, повернуться на батьківщину у вівторок, 7 липня, за рахунок авіакомпаній.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Для 12 громадян України, які застрягли в Афінах, наразі заброньовані квитки на два авіарейси компанії Ryanair, які відбудуться сьогодні. Перший виліт заплановано на 17:10 і другий на 21:55 7 липня. Цими двома рейсами повинні повернутися в Україну 12 наших громадян, які застрягли і знаходилися в зоні утримання в аеропорту”, – наголосив він.

Кулеба на брифінгу поінформував, що ще щодо чотирьох українців, які перебувають у Греції, питання вирішується.

“Одній людині – вдалося нашим консулам попрацювати з прикордонниками, щоб їй дозволили перетнути кордон, оскільки вона прямує транзитом в іншу країну ЄС. По інших – вирішується… Вийшло домовитися, що ці 12 громадян будуть повернуті в Україну за рахунок авіакомпанії”, – розповів міністр.

(На відео – з 9:50 та 19:40)

Пізніше на своїй сторінці в Facebook Кулеба уточнив, що ще чотири українці повернуться з Греції рейсом WizzAir. Згідно з повідомленням МЗС України, всі 16 українців повернуться сьогодні.

“12 громадян сьогодні повернуться до України рейсом Ryanair, ще 4 – рейсом WizzAir. Повернення буде здійснене коштом авіакомпаній… Дві поради усім подорожнім: 1. Не лінуйтеся перевіряти інформацію про можливості в’їзду до іншої країни до купівлі вами квитка для подорожі. 2. Не тіште себе ілюзіями, що головне долетіти до омріяної точки, а там ви якось проскочите”, – наголосив Кулеба.