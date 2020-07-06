Центральна виборча комісія запустила електронний сервіс для зміни виборчої адреси онлайн. Змінити місце голосування онлайн можна буде до 9 вересня.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Так, до 9 вересня кожен українець, який постійно проживає не за місцем реєстрації (у тому числі внутрішньо переміщені особи), зможе змінити місце голосування онлайн. Всі громадяни зможуть проголосувати на місцевих виборах за місцем фактичного проживання.

Для того, щоб змінити виборчу адресу, потрібно подати заяву через особистий кабінет виборця і довантажити один з документів:

довідку внутрішньо переміщеної особи

договір оренди житла

документ про право власності на житло

документ, що засвідчує здійснення виборцем підприємницької діяльності за певною адресою

документ, що засвідчує шлюб або родинні стосунки з особою, місце проживання якого зареєстровано за певною адресою

документ, що засвідчує догляд виборцем за особою, місце проживання якого зареєстровано за певною адресою.

Уточнюється, що ідентифікація на сторінці сервісів Держреєстру виборців і підпис заяви здійснюються за допомогою електронного підпису.

Підкреслюється, що ця виборча адреса буде визначена як постійна і не підлягає повторній зміні протягом наступних 6 місяців.