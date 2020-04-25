На онлайн-порталі державних послуг "Дія" з’явилась нова електронна послуга з реєстрації та оформлення виплат допомоги по безробіттю.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Для отримання послуги необхідно лише 3 кроки:

– авторизуватись у кабінеті користувача на порталі “Дія” за допомогою електронного підпису, електронної системи ідентифікації Bank ID чи Mobile ID;

– заповнити лише одну онлайн-анкету, питання якої визначатимуть перелік документів (паспорт, документи про освіту, трудова книжка тощо);

– отримати підтвердження на електронну пошту або на телефон про надання статусу безробітного та виплати допомоги із безробіття /або сповіщення про необхідність доопрацювання / або аргументована відмова.

Зазначається, що на період карантину статус та призначення допомоги по безробіттю присвоюється першого ж дня після подання такої заяви. Після завершення карантину буде змінено час розгляду заяви, а також з’явиться функціонал для прямої комунікації менеджера Служби зайнятості та користувача щодо пошуку роботи.

Проєкт реалізований у партнерстві Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерства цифрової трансформації, спільно з Державною службою зайнятості (ДСЗ) та за підтримки проекту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS».

В Україні через запровадження карантину 2 мільйони осіб втратили роботу, при тому, що офіційно зареєструвалися безробітними близько 400 тисяч.

В Україні на період карантину на 350 гривень підвищили мінімальну допомогу з безробіття: з 650 до 1000 гривень.