Про це повідомляє Урядовий портал.
Для отримання послуги необхідно лише 3 кроки:
– авторизуватись у кабінеті користувача на порталі “Дія” за допомогою електронного підпису, електронної системи ідентифікації Bank ID чи Mobile ID;
– заповнити лише одну онлайн-анкету, питання якої визначатимуть перелік документів (паспорт, документи про освіту, трудова книжка тощо);
– отримати підтвердження на електронну пошту або на телефон про надання статусу безробітного та виплати допомоги із безробіття /або сповіщення про необхідність доопрацювання / або аргументована відмова.
Зазначається, що на період карантину статус та призначення допомоги по безробіттю присвоюється першого ж дня після подання такої заяви. Після завершення карантину буде змінено час розгляду заяви, а також з’явиться функціонал для прямої комунікації менеджера Служби зайнятості та користувача щодо пошуку роботи.
Проєкт реалізований у партнерстві Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерства цифрової трансформації, спільно з Державною службою зайнятості (ДСЗ) та за підтримки проекту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS».
- В Україні через запровадження карантину 2 мільйони осіб втратили роботу, при тому, що офіційно зареєструвалися безробітними близько 400 тисяч.
- В Україні на період карантину на 350 гривень підвищили мінімальну допомогу з безробіття: з 650 до 1000 гривень.
- Раніше в Торгово-промисловій палаті повідомили, що за час карантину кількість безробітних в Україні збільшилася вже більш ніж на мільйон. Зазначалося, що в першу чергу втратили роботу люди, які були зайняті в сферах, діяльність яких була припинена через карантин. Водночас в Мінекономіки поінформували, що з початку карантину кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні збільшилася майже на 90 тисяч.
- У МВС повідомили, що роботодавцям, які незаконно звільняють працівників під час карантину через COVID-19, загрожують штрафи на суму до 51 тисячі гривень.
- Наприкінці березня Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу з призначення житлових субсидій громадянам, які втратили роботу в період карантину.