Про це повідомляє Урядовий портал.

Для отримання послуги необхідно лише 3 кроки:

– авторизуватись у кабінеті користувача на порталі “Дія” за допомогою електронного підпису, електронної системи ідентифікації Bank ID чи Mobile ID;

– заповнити лише одну онлайн-анкету, питання якої визначатимуть перелік документів (паспорт, документи про освіту, трудова книжка тощо);

– отримати підтвердження на електронну пошту або на телефон про надання статусу безробітного та виплати допомоги із безробіття /або сповіщення про необхідність доопрацювання / або аргументована відмова.

Зазначається, що на період карантину статус та призначення допомоги по безробіттю присвоюється першого ж дня після подання такої заяви.  Після завершення карантину буде змінено час розгляду заяви, а також з’явиться функціонал для прямої комунікації менеджера Служби зайнятості та користувача щодо пошуку роботи.

Проєкт реалізований у партнерстві Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерства цифрової трансформації, спільно з Державною службою зайнятості (ДСЗ) та за підтримки проекту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS».

  • Раніше в Торгово-промисловій палаті повідомили, що за час карантину кількість безробітних в Україні збільшилася вже більш ніж на мільйон. Зазначалося, що в першу чергу втратили роботу люди, які були зайняті в сферах, діяльність яких була припинена через карантин. Водночас в Мінекономіки поінформували, що з початку карантину кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні збільшилася майже на 90 тисяч.
  • У МВС повідомили, що роботодавцям, які незаконно звільняють працівників під час карантину через COVID-19, загрожують штрафи на суму до 51 тисячі гривень.
  • Наприкінці березня Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу з призначення житлових субсидій громадянам, які втратили роботу в період карантину.

 