Українські громадяни мають право на транзит через Австрію, незважаючи на те, що країна ввела заборону щодо в'їзду, додавши Україну в "червону зону".

Про це заявив посол України в Австрії Олександр Щерба.

Він нагадав, що Австрія внесла до списку “червоної зони” 32 країни. Серед них – Україна.

“На жаль, з 27 липня Австрія обмежує в’їзд на свою територію для громадян 32 країн, де ситуація з пандемією не покращується. Україна в цьому списку. Оскільки авіасполучення і не було, це погана новина в першу чергу для тих, хто в’їжджає в Австрію машиною . Тепер цей канал працює тільки на транзит”, – написав Щерба.

Він пояснив, що українці, які в’їжджають з іншої країни шенгенського простору і не були останні 14 днів в Україні та інших країнах зони ризику, повинні пред’явити ПЛР-тест і піти на 10-денний карантин. При цьому, потрібно підтвердити місце, де будете проходити самоізоляцію.

Також окреме правило стосується українців, які мають посвідку на проживання в Австрії. Вони повинні пред’явити негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж 72 години тому.

“Те ж стосується сезонних робітників, медичного персоналу, дипломатів або якщо громадянина або громадянку України очікує в Австрії чоловік або дружина, або якщо вони направляються в Австрію на весілля або похорон”, – додав посол.

У таких випадках в’їзд дозволено, а ПЛР-тест не потрібен.

З понеділка, 27 липня, Австрія вводить нові обмеження на в’їзд з 32 країн або районів з високим ризиком зараження коронавірусом.