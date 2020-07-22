Україна знаходиться на другому місці серед держав, чиїх громадян найчастіше ловлять на нелегальному перебуванні в Європейському Союзі.

Про це повідомляється в звіті Євростату.

Уточнюється, що за 2019 рік у країнах-членах Європейського Союзу було виявлено 627,9 тисячі людей, які перебували там нелегально.

При цьому найбільше в Євросоюзі було зафіксовано нелегалів, які є громадянами Марокко (41,5 тисячі). На другому місці знаходяться українці (41,3 тисячі), а на третьому – сирійці (40,2 тисячі).

За інформацією відомства статистики Євросоюзу, за 2019 рік також було наказано покинути територію 491,2 тисячі громадян держав, які не входять до ЄС. Наказано покинути Євросоюз було 37,1 тисячі українців, 34,8 тисячі марокканців і 30,9 тисячі албанців.

Крім того, протягом минулого року за кордони Євросоюзу було видворено 142,3 тисячі людей, серед яких було 27,2 тисячі українців, 15,4 тисячі албанців, а також 10,2 тисячі марокканців і 8,6 тисячі грузин.

717,6 тисячі людей за 2019 рік було відмовлено у в’їзді до Європейського Союзу. Серед них 489,9 тисячі марокканців, 66,5 тисячі українців і 22,8 тисячі албанців.