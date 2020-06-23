Про це йдеться в результатах соціологічного дослідження, проведеного центром “Соціальний моніторинг” 10-19 червня.
Так, 60,4% опитаних заявили, що довіряють лікарям, при цьому 31,1% респондентів відповів, що не довіряє медикам.
У свою чергу Міністерству охорони здоров’я довіряють 25,2% опитаних, а не довіряють 62,4%.
Таким чином баланс довіри до МОЗу негативний – -33,3%.
- Кабінет Міністрів 19 червня на позачерговому засіданні схвалив проєкт постанови щодо доплати до заробітної платні медичним працівникам, які борються з коронавірусом.