Більше 60% українців довіряють лікарям, при цьому 62,4% - не довіряють Міністерству охорони здоров'я України.

Про це йдеться в результатах соціологічного дослідження, проведеного центром “Соціальний моніторинг” 10-19 червня.

Так, 60,4% опитаних заявили, що довіряють лікарям, при цьому 31,1% респондентів відповів, що не довіряє медикам.

У свою чергу Міністерству охорони здоров’я довіряють 25,2% опитаних, а не довіряють 62,4%.

Таким чином баланс довіри до МОЗу негативний – -33,3%.