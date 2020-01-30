Про це свідчать підсумки опитування, проведеного соціологічною службою “Центру Разумкова” з 17 по 21 січня на замовлення видання “Обозреватель”.
Респондентів попросили оцінити мету поїздки Зеленського і вибрати один з чотирьох варіантів відповіді. Відповіді розподілилися так:
- офіційна дипломатична поїздка – 11,9%
- відпочинок – 31,3%
- прикриття для таємної зустрічі з вищим керівництвом РФ – 10,4%
- прикриття для офшорних фінансових операцій – 5,7%.
Решта респондентів або відмовилися від відповіді, або заявили, що не чули про поїздку.
В іншому питанні соціологи прямо зазначили, що Зеленський “під час різдвяних свят відпочивав в Омані”, і запитали, чи правильно він вчинив. 31,1% опитаних сказали, що президент може відпочивати, де захоче, а 25% – це питання взагалі не цікавить.
У той самий час 26,4% учасників опитування відповіли, що під час Різдва президент повинен бути в Україні.
Говорячи про правдивість версій поїздки Зеленського до Оману, 30% опитаних висловили сумнів в тому, що там він таємно зустрічався з представниками президента РФ Володимира Путіна і з лідером ОПЗЖ Віктором Медведчуком.
15,5% українців дотримуються думки, що вся інформація про переговори, що відбулися повинна бути оприлюднена, 12% – що президент не повинен вести таємних переговорів з представниками Путіна, а ще 11% – що лідер відповідає за зовнішню політику держави та має право вести переговори, з ким захоче
.
Було опитано 2000 респондентів у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих Криму і територій Донецької і Луганської областей. Вибірка представляла доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками, теоретична похибка не перевищує 2,3%.
- 5 січня ЗМІ опублікували фотографії, на яких був зображений Володимир Зеленський на території 5-зіркового готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel – найдорожчого в султанаті Оман. Після повідомлення в ЗМІ прес-служба українського лідера заявила, що Зеленський у найближчі дні проведе в Омані зустрічі на вищому рівні.
- За підрахунками журналістів, відпочинок в Омані, без урахування вартості перельоту з Києва, обійшовся президенту не менше ніж в 2,5 млн гривень. В офіційній відповіді Державного управління справами вказувалося, що Володимир Зеленський здійснив поїздку до Оману на початку січня 2020 року за чиїсь приватні кошти.