Лише 12% українців повірили, що таємна поїздка президента України Володимира Зеленського до Оману була робочою.

Про це свідчать підсумки опитування, проведеного соціологічною службою “Центру Разумкова” з 17 по 21 січня на замовлення видання “Обозреватель”.

Респондентів попросили оцінити мету поїздки Зеленського і вибрати один з чотирьох варіантів відповіді. Відповіді розподілилися так:

офіційна дипломатична поїздка – 11,9%

відпочинок – 31,3%

прикриття для таємної зустрічі з вищим керівництвом РФ – 10,4%

прикриття для офшорних фінансових операцій – 5,7%.

Решта респондентів або відмовилися від відповіді, або заявили, що не чули про поїздку.

В іншому питанні соціологи прямо зазначили, що Зеленський “під час різдвяних свят відпочивав в Омані”, і запитали, чи правильно він вчинив. 31,1% опитаних сказали, що президент може відпочивати, де захоче, а 25% – це питання взагалі не цікавить.

У той самий час 26,4% учасників опитування відповіли, що під час Різдва президент повинен бути в Україні.

Говорячи про правдивість версій поїздки Зеленського до Оману, 30% опитаних висловили сумнів в тому, що там він таємно зустрічався з представниками президента РФ Володимира Путіна і з лідером ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

15,5% українців дотримуються думки, що вся інформація про переговори, що відбулися повинна бути оприлюднена, 12% – що президент не повинен вести таємних переговорів з представниками Путіна, а ще 11% – що лідер відповідає за зовнішню політику держави та має право вести переговори, з ким захоче

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Було опитано 2000 респондентів у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих Криму і територій Донецької і Луганської областей. Вибірка представляла доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками, теоретична похибка не перевищує 2,3%.