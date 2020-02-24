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Українці розчарувалися в парламентській монобільшості, – опитування

У лютому 2020 року 36% українців вважають, що формування у Верховній Раді більшості у складі однієї партії буде мати більше негативних наслідків для країни.

Понеділок, 24 лютого 2020, 21:59

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

36% опитаних вважають, що та обставина, що у Верховній Раді Україні сформована більшість у складі однієї партії, матиме більше негативних наслідків для країни, 23% — що це матиме більше позитивних наслідків.

26% українців вважають, що це матиме приблизно однаковою мірою позитивні та негативні наслідки.

У вересні 2019 року більшість опитаних (52%) вважали, що це матиме більше позитивних наслідків для країни.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року серед 2018 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

  • Згідно з даними соціологічного дослідження, проведеного групою “Рейтинг” наприкінці січня, рівень довіри до президента України Володимира Зеленського впав ще на 7%.
  • Раніше повідомлялося, що рейтинг довіри до президента України Володимира Зеленського впав на 16 відсотків в порівнянні з жовтнем 2019 року.
Теги: Верховна Рада, Слуга народу, рейтинг

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