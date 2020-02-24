Українці розчарувалися в парламентській монобільшості, – опитування

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.
36% опитаних вважають, що та обставина, що у Верховній Раді Україні сформована більшість у складі однієї партії, матиме більше негативних наслідків для країни, 23% — що це матиме більше позитивних наслідків.
26% українців вважають, що це матиме приблизно однаковою мірою позитивні та негативні наслідки.
У вересні 2019 року більшість опитаних (52%) вважали, що це матиме більше позитивних наслідків для країни.
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року серед 2018 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
- Згідно з даними соціологічного дослідження, проведеного групою “Рейтинг” наприкінці січня, рівень довіри до президента України Володимира Зеленського впав ще на 7%.
- Раніше повідомлялося, що рейтинг довіри до президента України Володимира Зеленського впав на 16 відсотків в порівнянні з жовтнем 2019 року.