Українці розчарувалися в парламентській монобільшості, – опитування

У лютому 2020 року 36% українців вважають, що формування у Верховній Раді більшості у складі однієї партії буде мати більше негативних наслідків для країни.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

36% опитаних вважають, що та обставина, що у Верховній Раді Україні сформована більшість у складі однієї партії, матиме більше негативних наслідків для країни, 23% — що це матиме більше позитивних наслідків.

26% українців вважають, що це матиме приблизно однаковою мірою позитивні та негативні наслідки.

У вересні 2019 року більшість опитаних (52%) вважали, що це матиме більше позитивних наслідків для країни.