Українці члени-екіпажу лайнера Diamond Princess не планують повертатися в Україну найближчим часом і хочуть пройти карантин в Японії.

Про це розповів директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, повідомляє національне агентство “Укрінформ”.

“Посольством України в Японії проведено опитування всіх наших співвітчизників з приводу їх бажання бути репатрійованими в Україну. За повідомленнями дипломатичного відомства, станом на 22 лютого 24 з 25 опитаних українців не висловили наміру повертатися в Україну протягом найближчих днів, а значить, планують пройти карантин в Японії”, – сказав Погорельцев.

Також повідомляється, що двоє українських громадян, у яких був діагностований коронавірус, знаходяться в медичних установах Токіо, їх стан здоров’я поліпшується.

У МЗС заявили, що українське посольство знаходяться на зв’язку з громадянами, які перебувають на борту лайнера.

Нагадаємо, що карантин на лайнері тривав з 4 лютого. 19 лютого його покинули перші пасажири, які не були заражені. 20-го планували відпустити ще 500.