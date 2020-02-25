Про це розповів директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, повідомляє національне агентство “Укрінформ”.
“Посольством України в Японії проведено опитування всіх наших співвітчизників з приводу їх бажання бути репатрійованими в Україну. За повідомленнями дипломатичного відомства, станом на 22 лютого 24 з 25 опитаних українців не висловили наміру повертатися в Україну протягом найближчих днів, а значить, планують пройти карантин в Японії”, – сказав Погорельцев.
Також повідомляється, що двоє українських громадян, у яких був діагностований коронавірус, знаходяться в медичних установах Токіо, їх стан здоров’я поліпшується.
У МЗС заявили, що українське посольство знаходяться на зв’язку з громадянами, які перебувають на борту лайнера.
Нагадаємо, що карантин на лайнері тривав з 4 лютого. 19 лютого його покинули перші пасажири, які не були заражені. 20-го планували відпустити ще 500.
- Влада Японії заявила, що на круїзному лайнері Diamond Princess виявили 79 нових випадків зараження. Загальна кількість хворих на судні становить 620 осіб.
- У двох громадян Австралії, яких евакуювали з круїзного лайнера Diamond Princess, виявлено коронавірус 2019 nCoV.
- На круїзному лайнері внаслідок зараження коронавірусом померли двоє пасажирів.
- Європейський союз заявив про готовність профінансувати витрати на евакуацію громадян країн-членів з круїзного лайнера Diamond Princess. З Італії до Японії вже відправили два спецрейси з медичними працівниками на борту.
- Двоє українців з круїзного лайнера Diamond Princess, у яких був діагностований китайський коронавірус Covid-19, зараз знаходяться в лікарнях Токіо. Тести, що підтверджують їх одужання, поки не зроблені.