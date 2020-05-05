Більшість українців, вважають, що 9 травня відзначається перемога радянського народу у Великій Вітчизняній війні, проте СРСР несе відповідальність за початок війни.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Фондом демократичних ініціатив імені Ілька Кучеріва.

Уточнюється, що днем “перемоги радянського народу” 9 травня вважають 52,5% українців.

Водночас 32.2% громадян України вважають, що 9 травня – це свято перемоги антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні і вкладу українського народу в цю перемогу.

У той же час переважна більшість українців також вважають, що СРСР разом із нацистською Німеччиною був відповідальний за початок Другої світової війни. З таким твердженням погодилися 56% громадян.

Опитування було проведено з 17 по 22 квітня 2020 року. Статистична похибка не перевищує 2,2%.