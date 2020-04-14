Covid-19 Україна

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Українці вважають, що Зеленський повинен звільнити або усунути Єрмака, — опитування

Більшість українців з тих, які знають про скандал із записами брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, вважають, що президент повинен або відправити його у відставку, або усунути на час розслідування.

Вівторок, 14 квітня 2020, 22:43

Про це свідчать дані опитування КМІС.

32% українців чули про скандал з відеозаписами брата керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Серед тих, хто чув про ці відеозаписи, 38% вважають, що президент Зеленський повинен відправити керівника свого офісу Андрія Єрмака у відставку.

На думку50% українців,   президент Зеленський має  відсторонити керівника офісу на час розслідування, але рішення про відставку або продовження роботи Андрія Єрмака приймати за результатами розслідування.

3% вважають, що президент Зеленський не повинен ніяк реагувати на публікації цих відеозаписів.

Нагадаємо, що 30 березня народний депутат від “Слуги народу” Гео Лерос опублікував відеозаписи, на яких людина, котра нагадує брата голови Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака, зустрічається з кандидатами на державні посади, при цьому обговорюється вартість організації таких зустрічей. Встановлено особу чоловіка, який записував, як Денис Єрмак “торгував” державними посадами.

Брат  голови Офісу Президента Володимира Зеленського Андрія Єрмака – Денис Єрмак заявив, що не знає, хто саме вів відеозйомку. Він також додав, що опубліковані відео на яких він обговорює призначення на державні посади – це провокація проти його брата Андрія Єрмака.

Теги: Андрій Єрмак, Плівки Єрмака, соцопитування

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