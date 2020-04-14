Українці вважають, що Зеленський повинен звільнити або усунути Єрмака, — опитування

Більшість українців з тих, які знають про скандал із записами брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, вважають, що президент повинен або відправити його у відставку, або усунути на час розслідування.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

32% українців чули про скандал з відеозаписами брата керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Серед тих, хто чув про ці відеозаписи, 38% вважають, що президент Зеленський повинен відправити керівника свого офісу Андрія Єрмака у відставку.

На думку50% українців, президент Зеленський має відсторонити керівника офісу на час розслідування, але рішення про відставку або продовження роботи Андрія Єрмака приймати за результатами розслідування.

3% вважають, що президент Зеленський не повинен ніяк реагувати на публікації цих відеозаписів.