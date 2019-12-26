Більшість громадян України вважають політиком 2019 року президента Володимира Зеленського, а головною подією - президентські і парламентські вибори в нашій країні.

Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року.

Так, 45,9 % респондентів назвали Зеленського політиком року.

Далі йдуть п’ятий президент України Петро Порошенко (7,5 %), лідер партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко (3,3 %), спікер Верховної Ради Дмитро Разумков (2,8 %), лідер партії “Опозиційна платформа – За життя” Юрій Бойко (2,7 %).

Ще 1,9 % опитаних вважають, що політиком року можна назвати главу політради партії “Опозиційна платформа – За життя” Віктора Медведчука, а 1,4 % – що лідера партії “Голос” Святослава Вакарчука. На користь лідера Радикальної партії Олега Ляшка висловилися 1,1 % респондентів.

Водночас 6,9 % респондентів вважають, що немає українського політичного діяча, якого можна було б назвати політиком 2019 року. Ще 16,7 % респондентів не змогли відповісти на запитання.

Головною політичною подією 2019 року в країні українці вважають президентські і парламентські вибори. Такої думки дотримуються 57,8 % респондентів. Дана подія визнана українцями позитивною.

При цьому 8,1 % опитаних назвали подією року в Україні звільнення полонених, 5,2 % – зустріч у “нормандському форматі”, 2,3 % – отримання Томосу про автокефалію УПЦ, 2 % – розведення військ на Донбасі.

Можливе відкриття ринку землі вважають подією року тільки 1,9 % опитаних.

Водночас 2,1 % респондентів заявили, що в Україні не було подій, які можна віднести до “подій року”, а 14,1 % не відповіли або не змогли відповісти на дане запитання.

Дослідження проводилося у всіх регіонах України за винятком анексованого Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2017 респондентів у віці від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3 %.