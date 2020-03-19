Відповідна норма міститься в законі №3219.

Закон був прийнятий Верховною Радою 17 березня.

“У дводенний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів та подання на розгляд Верховної Ради України законопроєктів, необхідних для врегулювання суспільних відносин, пов’язаних з встановленням карантину, в тому числі щодо: призупинення обов’язку виконання основного зобов’язання, виконання якого забезпечене іпотекою, та недопущення звернення стягнення на предмет іпотеки на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).4) прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону”, – йдеться в законі.

Нагадаємо, що в березні-квітні банки не будуть штрафувати українців за прострочення по кредитах.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Національний банк України розробить пільговий режим для всіх позичальників на час карантину.