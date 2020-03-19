Відповідна норма міститься в законі №3219.
Закон був прийнятий Верховною Радою 17 березня.
“У дводенний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів та подання на розгляд Верховної Ради України законопроєктів, необхідних для врегулювання суспільних відносин, пов’язаних з встановленням карантину, в тому числі щодо: призупинення обов’язку виконання основного зобов’язання, виконання якого забезпечене іпотекою, та недопущення звернення стягнення на предмет іпотеки на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).4) прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону”, – йдеться в законі.
Нагадаємо, що в березні-квітні банки не будуть штрафувати українців за прострочення по кредитах.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Національний банк України розробить пільговий режим для всіх позичальників на час карантину.
- Верховна Рада України прийняла 17 березня законопроєкт № 3219 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)”. Рішення підтримали 344 нардепа. Документом передбачено штрафи для фізичних і юридичних осіб, а також деякі інші обмеження.