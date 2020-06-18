Про це заявив посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере, повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.
У четвер, 18 червня, міністр інфраструктури Владислав Криклій провів робочу зустріч послом Туреччини в Україні Ягмур Ахметом Гюльдере. Одним з пріоритетних для обговорення питань стало відновлення регулярних авіаперевезень між Україною та Туреччиною.
Під час зустрічі посол повідомив, що турецька сторона готова приймати українських туристів починаючи з 1 липня цього року, без проходження самоізоляції та тестування, але з дотриманням норм безпеки авіаперевізниками.
Своєю чергою міністр повідомив, що ряд авіакомпаній, зокрема, Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines і Windrose вже заявили про свою готовність здійснювати регулярні пасажирські рейси з України до Туреччини з початку липня.
- 1 червня стало відомо, що Туреччина готова буде приймати українських туристів, а також відновити постійні пасажирські перевезення з України з 1 липня.
- 17 червня Туреччина зняла обмеження на в’їзд і виїзд для громадян Туреччини і іноземних громадян, за винятком сухопутного кордону країни з Іраном.