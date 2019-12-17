Міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет анонсував, що вже в 2020 році українці зможуть самостійно вирішувати - на карту якого банку отримувати зарплату.

Про це він написав на особистій сторінці в Facebook.

Новим проектом Дубілет планує побороти “зарплатне рабство” в країні. Він пояснив, що в Україні існує так званий “зарплатний проект”. Це ситуація, коли певне підприємство і банк домовляються про виплату заробітної плати, не враховуючи думку співробітників. Тобто в цій ситуації українцям просто вказують на те, в якому банку вони повинні будуть отримувати зарплати.

За законом, всі українці формально можуть обирати банк, в якому будуть отримувати зарплату. Але по факту, бухгалтерії в такому випадку необхідно на кожного співробітника формувати окрему відомість.

Тому Дубілет пропонує з наступного року кожному співробітнику отримати власний IBAN. Це номер рахунку, який необхідно буде надати бухгалтерії для отримання зарплати в тому банку, в якому зручно.

Дубілет вважає, що завдяки таким нововведенням українці отримають більше свободи і вищий рівень сервісу, а банки зможуть розвиватися за рахунок підвищення конкуренції.

“Щоб проект запрацював, банкам необхідно буде зробити невеликі доопрацювання в своїх системах … Можливо, виникне необхідність запустити гарячу лінію, куди українці зможуть скаржитися, якщо їм будуть відмовляти при виборі банку”, – зазначив міністр.

Він резюмував, що проект може запрацювати вже в 2020 році.