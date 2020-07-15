Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що тепер після повернення з Єгипту і Албанії українцям не потрібно проходити обсервацію або самоізоляцію і робити тест на коронавірус.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Зміни пов’язані з тим, що 15 липня український уряд змінив показник рівня захворюваності для віднесення країн до “червоної” зони. Раніше це було 40 випадків на 100 тисяч населення, а стало 55. У зв’язку з цим Єгипет і Албанія покинули цей список, не дивлячись на те, що ситуація із захворюваністю там не покращилася.

Напередодні міністр інфраструктури заявив, що Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія і Чорногорія вже відкрили кордони для українців. Проте у кожної країни є свої умови в’їзду.