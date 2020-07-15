Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
Зміни пов’язані з тим, що 15 липня український уряд змінив показник рівня захворюваності для віднесення країн до “червоної” зони. Раніше це було 40 випадків на 100 тисяч населення, а стало 55. У зв’язку з цим Єгипет і Албанія покинули цей список, не дивлячись на те, що ситуація із захворюваністю там не покращилася.
Напередодні міністр інфраструктури заявив, що Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія і Чорногорія вже відкрили кордони для українців. Проте у кожної країни є свої умови в’їзду.
- Раніше МЗС України назвав 23 країни, які відкриті для українців.