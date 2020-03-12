Привабливість засобів гігієни з натуральним, органічним складом очевидна. У всьому світі попит на таку продукцію зростає і навіть гіганти індустрії краси змушені перебудовувати виробництво і вводити новий асортимент. Без цих заходів їм би погрожували серйозні збитки, так як споживач став уважно придивлятися до складу гелю для душу, кускового мила, шампуню, лосьйону.

Українці вибирають натуральний продукт

Українці також в тренді: відзначається підвищення попиту на продукцію з натуральним складом, без парабенів, фосфатів, парафінів і штучних барвників. Вартість таких товарів не вище розрекламованих засобів гігієни, безпеку яких під питанням, тому вибір робиться на користь продукту з натуральними інгредієнтами.

На сайті Makeup.com.ua представлений великий вибір гелів для душу з натуральними маслами і екстрактами рослин, які підходять людям з чутливою шкірою. Заходьте в магазин за посиланням, щоб купити сертифіковану продукцію європейських і азіатських виробників: Ziaja, Weleda, Dead Sea, Welcos з безкоштовною доставкою по Україні.

Які засоби гігієни з натуральним складом найчастіше купують українці:

тверде мило, виготовлене на основі оливкової олії, бджолиного воску, алое, липового цвіту, екстрактів трав (звіробою, ромашки, м’яти), екзотичних плодів;

гель для душу – польські і корейські гелі дають рясну, ніжну піну, у них приємний, природний аромат троянд і яблук, трав, цитрусів, після їх застосування шкіра стає гладкою і добре зволоженою, не дратується;

бальзами, маски для волосся, шампуні – попитом користуються шампуні для відновлення волосся на основі масел льону, обліпихи з додатковим ефектом ламінування.

Інформованість населення зростає, так як активно працюють організації по захисту навколишнього середовища і здоров’я людини. Фірми, що виготовляють натуральну продукцію, просувають асортимент через соціальні мережі, рекламу у блогерів.

Чи може бути гель для душу повністю органічним?

Золотий стандарт еко-продукції – наявність сертифікатів. Такі сертифікати, як Ecocert, Natrue, говорять про те, що в складі засобів більш 95% натуральних інгредієнтів, а самі продукти виготовлені без застосування насильства до тварин. Поки що деякі виробники можуть запропонувати повністю органічні засоби гігієни, бо подібна сировина коштує дорого і має вирощуватися в спеціальних умовах: без застосування кормових добавок, штучних добрив, ГМО та пестицидів.

Повністю органічним не може вважатися жоден косметичний продукт, якщо в його складі є вода, глина. Ці компоненти не можуть бути сертифіковані, а значить і вказувати, що склад косметики на сто відсотків органічний, не можна.