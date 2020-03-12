Українці вибирають натуральний продукт
Українці також в тренді: відзначається підвищення попиту на продукцію з натуральним складом, без парабенів, фосфатів, парафінів і штучних барвників. Вартість таких товарів не вище розрекламованих засобів гігієни, безпеку яких під питанням, тому вибір робиться на користь продукту з натуральними інгредієнтами.
На сайті Makeup.com.ua представлений великий вибір гелів для душу з натуральними маслами і екстрактами рослин, які підходять людям з чутливою шкірою. Заходьте в магазин за посиланням, щоб купити сертифіковану продукцію європейських і азіатських виробників: Ziaja, Weleda, Dead Sea, Welcos з безкоштовною доставкою по Україні.
Які засоби гігієни з натуральним складом найчастіше купують українці:
- тверде мило, виготовлене на основі оливкової олії, бджолиного воску, алое, липового цвіту, екстрактів трав (звіробою, ромашки, м’яти), екзотичних плодів;
- гель для душу – польські і корейські гелі дають рясну, ніжну піну, у них приємний, природний аромат троянд і яблук, трав, цитрусів, після їх застосування шкіра стає гладкою і добре зволоженою, не дратується;
- бальзами, маски для волосся, шампуні – попитом користуються шампуні для відновлення волосся на основі масел льону, обліпихи з додатковим ефектом ламінування.
Інформованість населення зростає, так як активно працюють організації по захисту навколишнього середовища і здоров’я людини. Фірми, що виготовляють натуральну продукцію, просувають асортимент через соціальні мережі, рекламу у блогерів.
Чи може бути гель для душу повністю органічним?
Золотий стандарт еко-продукції – наявність сертифікатів. Такі сертифікати, як Ecocert, Natrue, говорять про те, що в складі засобів більш 95% натуральних інгредієнтів, а самі продукти виготовлені без застосування насильства до тварин. Поки що деякі виробники можуть запропонувати повністю органічні засоби гігієни, бо подібна сировина коштує дорого і має вирощуватися в спеціальних умовах: без застосування кормових добавок, штучних добрив, ГМО та пестицидів.
Повністю органічним не може вважатися жоден косметичний продукт, якщо в його складі є вода, глина. Ці компоненти не можуть бути сертифіковані, а значить і вказувати, що склад косметики на сто відсотків органічний, не можна.