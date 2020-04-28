Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 24-25 квітня 2020 року.
Так, незважаючи на карантин, 29 % опитаних відзначили, що виходять з дому кілька разів на день, ще 23 % – один раз на день.
У той же час 37 % респондентів заявили, що виходять тільки раз в кілька днів, а 11 % – взагалі намагаються не виходити.
“За останні два тижні помітно зросла кількість тих, хто виходить з дому частіше, зокрема кількість респондентів, які виходять кілька разів на день, зросла з 19 до 29 %. Частіше перебувають вдома жінки, найстарші та найбідніші опитані. Водночас, чим менше респонденти дивляться новини, тим частіше виходять з дому під час карантину”, – відзначають соціологи.
Так, 68 % опитаних заявили, що часто стежать за новинами про коронавірус, 19 % роблять це іноді, 9 % – рідко. А 5 % респондентів взагалі не цікавляться такими новинами.
Згідно з результатами дослідження, 43 % опитаних українців вважають, що ситуація з коронавірусом в Україні погіршується, 33 % – що не змінюється. І лише 15 % впевнені, що вона покращується.
За даними соціологів, чим частіше люди стежать за новинами, тим більша у них впевненість, що ситуація з коронавірусом погіршується.
Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,8 %.
- Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль представив план пом’якшення карантинних обмежень, який складається з 5 етапів. Перший етап (імовірно з 11 травня, якщо відсоток хворих збільшується не більше ніж на 5% 10 днів поспіль) передбачає відкриття парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон. Також відкриється частина об’єктів індустрії краси.