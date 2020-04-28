В останні кілька тижнів зросла кількість українців, які все частіше починають виходити на вулицю під час карантину, введеного через спалах коронавірусу.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 24-25 квітня 2020 року.

Так, незважаючи на карантин, 29 % опитаних відзначили, що виходять з дому кілька разів на день, ще 23 % – один раз на день.

У той же час 37 % респондентів заявили, що виходять тільки раз в кілька днів, а 11 % – взагалі намагаються не виходити.

“За останні два тижні помітно зросла кількість тих, хто виходить з дому частіше, зокрема кількість респондентів, які виходять кілька разів на день, зросла з 19 до 29 %. Частіше перебувають вдома жінки, найстарші та найбідніші опитані. Водночас, чим менше респонденти дивляться новини, тим частіше виходять з дому під час карантину”, – відзначають соціологи.

Так, 68 % опитаних заявили, що часто стежать за новинами про коронавірус, 19 % роблять це іноді, 9 % – рідко. А 5 % респондентів взагалі не цікавляться такими новинами.

Згідно з результатами дослідження, 43 % опитаних українців вважають, що ситуація з коронавірусом в Україні погіршується, 33 % – що не змінюється. І лише 15 % впевнені, що вона покращується.

За даними соціологів, чим частіше люди стежать за новинами, тим більша у них впевненість, що ситуація з коронавірусом погіршується.

Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,8 %.