Відео-звернення опублікували миколаївці Євген та Вікторія Токар в Instagram.

Туристи з України відзначають, що їх в Домінікані виявилася досить велика група – 129 осіб. Деякі сім’ї прилетіли з дітьми – евакуації чекають близько 20 неповнолітніх. Інформації, як можна повернутися в Україну, туристи не отримали.

“Звертаємося до президента Володимира Зеленського. Ми вимагаємо евакуації. Ми вимагаємо відправити за нами президентський борт. Ось уже кілька днів ми не знаємо, що нам робити і як нам повернутися додому. А в цей час ви відправляєте за людьми до Відня свій особистий президентський борт. Відень знаходиться в двогодинній доступності. Ми знаходимося в Домініканській Республіці. Таких як ми ще 129 осіб і це люди з дітьми … У нас є одна геніальна ідея – якщо ви не можете знайти рейс або чартер, відправте за нами свій президентський борт. На початку своєї каденції ви обіцяли, що все державне майно, що є в Україні стане доступним для громадськості. Виконайте цю обіцянку! ” – йдеться в зверненні.