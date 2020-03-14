Дипломат Роман Безсмертний впевнений, що якщо Україні потрібен мир, то варто готуватися до війни, особливо в контексті підписаного раніше в Мінську документа.

Про це вона розповів в інтерв’ю #Буквам.

В контексті того, що президент країни Володимир Зеленський оголосив себе президентом миру, який заради цього готовий на все, Безсмертний зазначив:

“Я на це нагадую приказку: від добра добра не шукають. І латинський вираз: хочеш миру – готуйся до війни”.

За його словами, не має значення – хто з чиновників Кремля займається “українським питанням”. При цьому, змінюються лише методи досягнення мети. За фактом, мета країни-агресора залишається тією ж.

“Але нам все одно треба готуватися до війни. Путін завершить питання Конституції, 9 травня проведе парад, а потім або тут спровокують внутрішній конфлікт (між президентом і суспільством), або пряма агресія. Ситуація, яка складається в Росії після падіння цін на нафту, змушувати шукати об’єкти для атаки. Першою впаде Білорусь, і Європа, на жаль, на це не зверне увагу, потім ситуація дійде до балтійських країн”, – вважає Безсмертний.

Дипломат вважає, що Україна буде третьою або четвертою країною в списку Путіна, яку потрібно атакувати.

“Ми будемо 3 – 4 в списку, тому що росіяни розуміють, що тут їх чекає опір і суттєві втрати”, – резюмував він.