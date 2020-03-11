Про це поінформував сьогодні на брифінгу за підсумками засідання Уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“З восьми параметрів, які МВФ просив виконати, у нас залишаються як “домашнє завдання” два, і ми розраховуємо їх виконати протягом двох, максимум трьох тижнів. Тобто, у нас прогрес в цьому напрямку”, – зазначив він.

Шмигаль також назвав діалог із МВФ “досить позитивним”.

“У нас досить позитивний діалог із МВФ. Вчора у нас був конференц-зв’язок із керівництвом МВФ. Домовилися про системне продовження співпраці без зміни будь-яких умов курсу: ми просто рухаємося в тому контексті, в якому рухалися”, – заявив прем’єр.

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(На відео – з 29:00)

Як відомо, МВФ чекає від України ухвалення закону про неможливість повернення банків ексвласникам і відкриття ринку землі. Про це, зокрема, заявляв президент Володимир Зеленський у розмові з журналістом видання Bloomberg.

“Ми вже виконали більше, ніж будь-який попередній уряд, і вони (представники МВФ, – ред.) це підтверджують. У нас залишилася земля (земельна реформа, – ред.) і банківський закон. Я взяв на себе зобов’язання ухвалити закон про землю й закінчити з банківським законом – ми це зробимо”, – заявив Зеленський, якого процитувала прес-служба Офісу президента.