Про це він заявив в інтерв’ю виданню LB.ua.
“Нам потрібно серйозно проаналізувати необхідність співпраці з низкою міжнародних організацій, значення яких на перший погляд є необхідним. Наприклад, ЮНЕСКО”, – зазначив міністр.
У відповідь на репліку журналіста, що ця організація “нікому не заважає”, Чернишов заявив:
“З одного боку, це нікому не заважає, з іншого – створює купу додаткових обмежень. Є ряд європейських столиць, які не співпрацюють з ЮНЕСКО”.
При цьому міністр запевнив, що розуміє, яку хвилю невдоволення в суспільстві викличе подібний крок.
“Звичайно, розумію. Але я і не пропоную відмовитися від такої співпраці. Все потрібно пояснювати: за будь-якого формату співпраці або його відсутності, що це дає, які плюси, які обмеження, які можливості”, – наголосив Чернишов.
“Я ж не пропоную відмовитися від ЮНЕСКО. У ЮНЕСКО є великий плюс. Але ЮНЕСКО іноді можуть використовувати в тому числі і як інструмент додаткового будівельного обмеження з метою створення передумов виникнення корупційної складової. Ось в чому справа”, – додав він.
- Раніше повідомлялося, що в Київській міській держадміністрації хочуть номінувати центральну вулицю столиці України – Хрещатик до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
- У жовтні 2018 року ЮНЕСКО оголосила про початок першого етапу прямого моніторингу ситуації в окупованому Росією Криму. Перед цим в організації відзначали погіршення ситуації на півострові в сферах освіти, використання української мови та збереження культурної спадщини.