Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов вважає за необхідне переглянути співпрацю з міжнародними організаціями, зокрема, з ЮНЕСКО.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню LB.ua.

“Нам потрібно серйозно проаналізувати необхідність співпраці з низкою міжнародних організацій, значення яких на перший погляд є необхідним. Наприклад, ЮНЕСКО”, – зазначив міністр.

У відповідь на репліку журналіста, що ця організація “нікому не заважає”, Чернишов заявив:

“З одного боку, це нікому не заважає, з іншого – створює купу додаткових обмежень. Є ряд європейських столиць, які не співпрацюють з ЮНЕСКО”.

При цьому міністр запевнив, що розуміє, яку хвилю невдоволення в суспільстві викличе подібний крок.

“Звичайно, розумію. Але я і не пропоную відмовитися від такої співпраці. Все потрібно пояснювати: за будь-якого формату співпраці або його відсутності, що це дає, які плюси, які обмеження, які можливості”, – наголосив Чернишов.

“Я ж не пропоную відмовитися від ЮНЕСКО. У ЮНЕСКО є великий плюс. Але ЮНЕСКО іноді можуть використовувати в тому числі і як інструмент додаткового будівельного обмеження з метою створення передумов виникнення корупційної складової. Ось в чому справа”, – додав він.