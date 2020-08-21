Що таке любов до України?

Це питання, на яке кожен має свою відповідь. Та майже завжди воно пов’язане з відчуттям безумовності.

Пишатися майданчиком, який збудував с друзями. Радіти, що можеш бути собою. Відповідально працювати та сплачувати податки. Дарувати людям радість від покупки. Для COMFY любов до України — це про кожен робочий день, наповнений сенсом. Щоб мільйони людей по всій країні отримували не просто достойний сервіс і задоволення від покупки, а відчували, що їх вибір поважають.

Це безумовна любов, яка рухає вперед і надихає діяти. Бути кращими у своїй справі та любити ділами. Працювати і жити тут, вдома. Шанувати традиції та створювати нові. Навіть маленькі. Корпоративні. Як це привітальне відео до Дня Незалежності, що зробила команда COMFY.

У кожного любов своя та її можна побачити.