Про це повідомляє новинний сайт MMAjunkie, присвячений спорту змішаних єдиноборств.
Турнір проходив на арені Mohegan Sun Arena в Анкасвілле, штат Коннектикут. У поєдинку за титул в напівсередній вазі Амосов переміг чинного чемпіона Дугласа Ліму з США.
За підсумками п’яти раундів судді одноголосно віддали перемогу Амосову з рахунком 50-45 і 49-46 (двічі).
Варто зазначити, що Амосов став першим в історії українцем, який завоював титул Bellator.
2️⃣5️⃣ & 0️⃣ @YaroslavAmosov intends to remain undefeated tonight!!
Will we see a new welterweight world champ crowned LIVE on @SHOSports?
👉 https://t.co/RNtauZGbbQ#Bellator260 pic.twitter.com/oyhgIFIOMO
— BellatorMMA (@BellatorMMA) June 12, 2021
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