Про це повідомляє новинний сайт MMAjunkie, присвячений спорту змішаних єдиноборств.

Турнір проходив на арені Mohegan Sun Arena в Анкасвілле, штат Коннектикут. У поєдинку за титул в напівсередній вазі Амосов переміг чинного чемпіона Дугласа Ліму з США.

За підсумками п’яти раундів судді одноголосно віддали перемогу Амосову з рахунком 50-45 і 49-46 (двічі).

Варто зазначити, що Амосов став першим в історії українцем, який завоював титул Bellator.

  • Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор уперше очолив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу за версією журналу Forbes.