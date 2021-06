Про це повідомляє новинний сайт MMAjunkie, присвячений спорту змішаних єдиноборств.

Турнір проходив на арені Mohegan Sun Arena в Анкасвілле, штат Коннектикут. У поєдинку за титул в напівсередній вазі Амосов переміг чинного чемпіона Дугласа Ліму з США.

За підсумками п’яти раундів судді одноголосно віддали перемогу Амосову з рахунком 50-45 і 49-46 (двічі).

Варто зазначити, що Амосов став першим в історії українцем, який завоював титул Bellator.

2️⃣5️⃣ & 0️⃣ @YaroslavAmosov intends to remain undefeated tonight!!

Will we see a new welterweight world champ crowned LIVE on @SHOSports?

👉 https://t.co/RNtauZGbbQ#Bellator260 pic.twitter.com/oyhgIFIOMO

— BellatorMMA (@BellatorMMA) June 12, 2021