Про це повідомили у Twitter-акаунті Паралімпійських ігор.

“Максим Крипак перемагає суперника у запливі на 200 м (SM10) і встановлює новий паралімпійський рекорд з часом 2:05,68 хв”, – йдеться в повідомленні.

Maksym Krypak wins the Men’s 200m Individual Medley SM10 and sets a new Paralympic Record with a time of 2:05.68 mins#Gold Maksym Krypak #UKR #Silver Stefano Raimondi #ITA #Bronze Bas Takken #NED #ParaSwimming #Tokyo2020 #Paralympics

— Paralympic Games (@Paralympics) September 3, 2021