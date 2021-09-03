Про це повідомили у Twitter-акаунті Паралімпійських ігор.
“Максим Крипак перемагає суперника у запливі на 200 м (SM10) і встановлює новий паралімпійський рекорд з часом 2:05,68 хв”, – йдеться в повідомленні.
Maksym Krypak wins the Men’s 200m Individual Medley SM10 and sets a new Paralympic Record with a time of 2:05.68 mins#Gold Maksym Krypak #UKR #Silver Stefano Raimondi #ITA #Bronze Bas Takken #NED #ParaSwimming #Tokyo2020 #Paralympics
— Paralympic Games (@Paralympics) September 3, 2021
Друге місце посів італієць Стефано Раймонді, а третє – Бас Таккен з Нідерландів.
Як повідомляє “Суспільне”, у Токіо це вже п’яте “золото” Крипака. Раніше він перемагав на 100 і 400 м вільним стилем, а також на стометрівках на спині й батерфляєм. Крім того, паралімпієць завоював на цих Іграх “срібло” на 50 м вільним стилем і “бронзу” в естафеті.
Зазначається, що українець став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади в Токіо. Він очолює список з сімома нагородами.
Загалом це 15-та паралімпійська медаль Крипака в його кар’єрі та десяте “золото”. Завдяки успіху в Токіо плавець побив український рекорд за кількістю титулів на Паралімпіадах та став найуспішніим паралімпійцем в історії зібрної.
Медаль Крипака стала ювілейною 90-ю для збірної України на цій Паралімпіаді та 22-ю золотою.
Нагадаємо, у десятий день Паралімпіади у Токіо українські спортсмени вибороли ще п’ять нагород: “золото” та чотири “срібла”.
- Перший день змагань на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо Україна завершила у п’ятірці найкращих. Українські параатлети вибороли вісім медалей: одне “золото”, п’ять срібних нагород та дві “бронзи”.
- Другого дня українська плавчиня Єлизавета Мерешко здобула срібну медаль для України.
- 27 серпня, на третій день, Україна завоювала 13 медалей і залишилася у першій десятці медального заліку.
- У четвертий день Паралімпійських ігор-2020 Україна завоювала 12 медалей та увійшла до п’ятірки найкращих.
- 29 серпня, у п’ятий день змагань, паралімпійська збірна України завоювала дві золоті нагороди, п’ять срібних, дві бронзові медалі. Параатлетка встановила рекорд Європи у штовханні ядра.
- 30 серпня, у шостий день змагань, паралімпійська збірна України завоювала дві золоті, 5 срібних і 4 бронзових нагороди. Український плавець переміг у змаганнях зі світовим рекордом.
- У сьомий день Паралімпійських ігор-2020 українська збірна завоювала 13 медалей та закріпилася в першій п’ятірці.
- У восьмий змагальний день українські паралімпійці здобули вісім нагород. Україна посіла 6 місце в загальному рейтингу за кількістю “золота”.
- Дев’ятий змагальний день Паралімпіади-2020 у Токіо закінчився для України дев’ятьма нагородами. Країна знову в п’ятірці найкращих за кількістю “золота”.