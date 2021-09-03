Про це повідомили у Twitter-акаунті Паралімпійських ігор.

“Максим Крипак перемагає суперника у запливі на 200 м (SM10) і встановлює новий паралімпійський рекорд з часом 2:05,68 хв”, – йдеться в повідомленні.

Друге місце посів італієць Стефано Раймонді, а третє – Бас Таккен з Нідерландів.

Як повідомляє “Суспільне”, у Токіо це вже п’яте “золото” Крипака. Раніше він перемагав на 100 і 400 м вільним стилем, а також на стометрівках на спині й батерфляєм. Крім того, паралімпієць завоював на цих Іграх “срібло” на 50 м вільним стилем і “бронзу” в естафеті.

Зазначається, що українець став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади в Токіо. Він очолює список з сімома нагородами.

Загалом це 15-та паралімпійська медаль Крипака в його кар’єрі та десяте “золото”. Завдяки успіху в Токіо плавець побив український рекорд за кількістю титулів на Паралімпіадах та став найуспішніим паралімпійцем в історії зібрної.

Медаль Крипака стала ювілейною 90-ю для збірної України на цій Паралімпіаді та 22-ю золотою.

Нагадаємо, у десятий день Паралімпіади у Токіо українські спортсмени вибороли ще п’ять нагород: “золото” та чотири “срібла”.