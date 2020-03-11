Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Товар в автомобілі марки Volkswagen перевозив громадянин України, що їхав до сусідньої країни через пункт пропуску “Устилуг”.
“Під час заходів прикордонного контролю, врахувавши аналіз ризиків, охоронці кордону вивели авто для додаткової перевірки. В результаті огляду спільно з митниками у подвійному днищі багажного відділення іномарки було виявлено два спеціально виготовлені тайники. В них знаходились одноразові медичні маски у загальній кількості 10 653 штуки”, – повідомили прикордонники.
Зазначається, що виявлений товар та автомобіль вилучено встановленим порядком. Загальна сума конфіскату склала майже 356 тисяч гривень.
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