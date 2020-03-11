Співробітники Державної прикордонної служби на українсько-польському кордоні виявили чоловіка, який намагався контрабандою вивезти понад 10 тисяч медичних масок.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Товар в автомобілі марки Volkswagen перевозив громадянин України, що їхав до сусідньої країни через пункт пропуску “Устилуг”.

“Під час заходів прикордонного контролю, врахувавши аналіз ризиків, охоронці кордону вивели авто для додаткової перевірки. В результаті огляду спільно з митниками у подвійному днищі багажного відділення іномарки було виявлено два спеціально виготовлені тайники. В них знаходились одноразові медичні маски у загальній кількості 10 653 штуки”, – повідомили прикордонники.

Зазначається, що виявлений товар та автомобіль вилучено встановленим порядком. Загальна сума конфіскату склала майже 356 тисяч гривень.