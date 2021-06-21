Один з кращих українських баскетболістів, олімпійський чемпіон (1988, Сеул), колишній гравець НБА та експрезидент Федерації баскетболу України Олександр Волков введений до Зали слави Міжнародної федерації баскетболу (FIBA).

Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Волков виступив з промовою на онлайн-церемонії, де подякував усім, хто допоміг йому досягти великих успіхів у баскетболі.

“Я хочу подякувати за те, що я став членом Зали слави ФІБА. Також хочу подякувати своїм колегам і використати цю можливість, щоб сказати спасибі людям, які підтримували мене і були зі мною протягом моєї баскетбольної кар’єри…” – сказав український баскетболіст.

У своїй промові він згадав переїзд до США, де з 1989-го до 1992-го виступав у складі “Атланти”.

Олександр Волков закінчив Київський інститут фізичної культури (1987 р.), його зріст 208 см.

У 1980-х роках грав за київський “Будівельник”, ЦСКА (Москва).

у період 1989—1992 рр. — гравець “Атланта Гокс” (США).

1992—1993 — грав у команді “Панасонік” (Італія).

1993—1995 — гравець команд “Панатінаікос” і “Олімпіакос” (Греція).

З 1998 став тренером національної збірної України, а через рік заснував баскетбольний клуб “Київ”.

Олександр Волков – олімпійський чемпіон 1988 р. з баскетболу, чемпіон Європи (1985 р.), чемпіон СРСР (1988 р., 1989 р.).