Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.
Волков виступив з промовою на онлайн-церемонії, де подякував усім, хто допоміг йому досягти великих успіхів у баскетболі.
“Я хочу подякувати за те, що я став членом Зали слави ФІБА. Також хочу подякувати своїм колегам і використати цю можливість, щоб сказати спасибі людям, які підтримували мене і були зі мною протягом моєї баскетбольної кар’єри…” – сказав український баскетболіст.
У своїй промові він згадав переїзд до США, де з 1989-го до 1992-го виступав у складі “Атланти”.
Олександр Волков закінчив Київський інститут фізичної культури (1987 р.), його зріст 208 см.
У 1980-х роках грав за київський “Будівельник”, ЦСКА (Москва).
у період 1989—1992 рр. — гравець “Атланта Гокс” (США).
1992—1993 — грав у команді “Панасонік” (Італія).
1993—1995 — гравець команд “Панатінаікос” і “Олімпіакос” (Греція).
З 1998 став тренером національної збірної України, а через рік заснував баскетбольний клуб “Київ”.
Олександр Волков – олімпійський чемпіон 1988 р. з баскетболу, чемпіон Європи (1985 р.), чемпіон СРСР (1988 р., 1989 р.).
- Американського баскетболіста Кобі Браянта — гравця команди Лос-Анджелес Лейкерс, який загинув у січні 2020 року, посмертно ввели у Зал слави баскетболу США імені Джеймса Нейсміта.