Український спортсмен Сергій Барковський першим у світі виконав складний трюк на сноуборді під назвою "Backflip-Wallride-Backflip".

Про це поінформували в пресслужбі Київської міської держадміністрації з посиланням на організаторів змагань.

Змагання для професійних сноубордистів і лижників “Дабл Тріпл Snow Fest 2020” проходили в Києві 19-20 грудня (у сноупарку під монументом “Арка дружби народів”).

У заході взяли участь 78 спортсменів з ряду країн світу: США, Канади, Нідерландів, Франції, Австрії, Швейцарії, Великої Британії, Іспанії, Грузії, Марокко, Польщі, Чехії, Словаччини, Латвії, Білорусі, Росії.

Доступ глядачів до локації був обмеженим, проте спостерігати за змаганнями можна було онлайн.

Призовий фонд склав 10 000 євро. Лідерами за кількістю нагород стали голландські, чеські та американські спортсмени.

Українці отримали дві нагороди. При цьому вразив спортсмен із Дніпра Сергій Барковський. Він вперше в історії виконав карколомний новий трюк Backflip-Wallride-Backflip.

Крім Барковського, нагороду завоював і лижник Олександр Старчевський із Києва (посів третє місце в категорії Freeski Jib).

У жіночому заїзді взяли участь дві спортсменки – нідерландка Рашида Олад та українка Віра Горбачова, які відповідно розділили перше та друге місце у категоріях Snowboard Air та Snowboard Jib.