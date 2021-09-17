Українець Поляков, ракета якого вибухнула в Каліфорнії, анонсував новий запуск 

Компанія українця Максима Полякова Firefly Aerospace, ракета якої напередодні вибухнула під час першого запуску, планує здійснити другий запуск вже цього року.

Про це очільник компанії Максим Поляков заявив на онлайн-зустрічі з журналістами, повідомляють видання “Укрінформ” та “Інтерфакс-Україна”.

Як сповіщалося, американсько-українська компанія Firefly Aerospace залучила 75 млн доларів на підготовку до першого запуску своєї ракети Alpha.

Його неодноразово переносили, тож врешті відбувся лише на початку вересні. Запуск не був вдалим. Ракета вибухнула через кілька хвилин після старту.

Тепер, за словами Полякова, фахівці компанії проводять аналіз проблем.

Після цього компанія планує здійснити наступний запуск, і він, як очікують, буде не останнім.

“Нам треба відпрацювати всі помилки, тому що другий і третій запуски будуть надзвичайно важливими… В грудні буде наступний запуск. А далі ми хочемо запускати на рік три-чотири ракети”, — сказав він.

Попри те, що поки на рахунку Firefly Aerospace немає жодного успішного запуску ракети, компанія заготувала запчастини на 10 років наперед. Крім цього, Поляков заявив, що після відкриття ще одного заводу в США компанія планує здійснювати до 24 запуски ракет щороку.

Нагадаємо, представники українського уряду обговорювали державно-приватне партнерство в космічній галузі із Noosphere Ventures Полякова. На початку вересня на сайт видання #Букви почалася DDoS-атака. Це відбулося після публікації матеріалу про українця Полякова, компанія якого розробила ракету, що впала в Каліфорнії.

Що відомо про Максима Полякова?

44-річний Поляков — народився у Запоріжжі, у 2012 році переїхав до США. Там він став співзасновником фонду венчурних інвестицій Noosphere Venture Partners.

На сторінці в Twitter він позначив своїм місцеперебуванням Велику Британію.

У ЗМІ його згадують як “інвестора, мецената, громадського діяча та філантропа”, чи не найчастіше — в контексті компанії Firefly Aerospace, яка займається розробленням ракет.

Космічний бізнес

У 2017 році ця компанія (яка тоді ще мала назву Firefly Space Systems) збанкрутувала через спір щодо неправомірного використання об’єктів права інтелектуальної власності Virgin Galactic, але її придбала Noosphere Ventures Полякова.

У 2019 році перші власники Firefly Space Systems подали позов зі звинуваченнями Полякова та генерального директора Firefly у змові з метою доведення компанії до банкрутства, після чого її й придбав Поляков. Чим закінчилась ця справа – наразі невідомо.

Firefly планувала провести перший запуск своєї ракети у 2020 році, однак плани ці не здійснилися. Тоді запуск перенесли на весну 2021 року, згодом – на червень 2021.

Попри постійне відтермінування, Firefly Aerospace залучила 75 мільйонів доларів приватного капіталу на підготовку до першого запуску своєї ракети Alpha. Залучали й криптовалютних інвесторів.

Поляков і сайти знайомств

#Букви з’ясували, що перед тим, як прийти в космічну галузь, Поляков заробляв на ринку сайтів знайомств. Про це свідчать численні журналістські розслідування, зокрема, дворічне дослідження фактчек-проєкту Snopes.

У публікації видання International Business Times згадується розслідування, під час якого було виявлено зв’язок між Поляковим та низкою сайтів знайомств.

Це пов’язання пролягало через компанію Cupid plc, яка стала фігуранткою розслідування BBC про те, що користувачі сайтів знайомств, які належали компанії, отримували велику кількість повідомлень від фейкових акаунтів, навіть якщо зовсім не заповнювали дані профілю, не використовували зображень тощо.

Журналісти з’ясували, що користувачам, які обирали безплатну підписку, починала надходити велика кількість повідомлень від жіночих акаунтів. Однак можливості відповісти на ці повідомлення безплатна підписка не надавала, а після переходу на платну підписку потік тих, хто “хоче познайомитися”, різко припинявся.

Розслідування BBC підхопило видання Kyiv Post, яке зробило свою частину роботи вже в Україні. Коли співробітниця видання спробувала влаштуватися до запорізького офісу компанії, яка займалася обслуговуванням цих сайтів, їй пояснили, що до її обов’язків належатиме спілкування з користувачами сайту та стимулювання їх придбати платну підписку.

До публікації розслідування ЗМІ вихваляли Cupid plc за “її найшвидше зростання серед технологічних компаній”. Згодом — акції стрімко впали та активи у вигляді сайтів знайомств викупила Grendall Investments, яку пов’язували з Поляковим.

За кілька років знову відбулася подібна історія з сайтами знайомств і журналістським розслідуванням. І вкотре в ній фігурувало ім’я Полякова. А також чимало компаній з офшорних юрисдикцій, що не розкривали імен власників, та мережі сайтів знайомств TopOffers і Together Networks.

Крім того, можна знайти ще одне розслідування, пов’язане з мережею Together Networks. Тоді йшлося про передачу частки Полякова в компанії Phoenix Holdings ltd, яка володіла Together Networks. 10% цієї компанії сторони угоди оцінювали у 12 мільйонів доларів, розмір майбутніх дивідендів – у 250 тисяч доларів, а через 9 місяців після угоди – у 500 тисяч доларів.

Невдовзі після укладення угоди нові власники дізналися, що їм належить не 10% Phoenix Holdings ltd, а менш ніж 7%, оскільки Поляков передав їм не 10% компанії, а 10% своєї частки, а він був не єдиним акціонером компанії.

Згодом виявилося, що й з дивідендами не все гаразд. Замість виплат раз на місяць дивіденди мають виплачуватися раз на рік (а тоді й зовсім не виплачувалися кілька років поспіль). І врешті, з’ясувалося, що замість прибутку у 35 мільйонів доларів, компанія отримала менше ніж 6 мільйонів. Врешті-решт новоспечені акціонери звернулися до суду.

Поляков і казино

Окрім сайтів знайомств, Поляков також працював над створенням так званих “соціальних казино”. Фактично – браузерних та мобільних онлайнових ігор, які від традиційних казино відрізняються методом монетизації, що полягає у продажу внутрішньоігрових предметів, бонусів користувачам. Одну з таких компаній, що має назву “Мурка”, нещодавно придбала американська Blackstone Group.