Українець Артем Прима завоював золоту медаль з біатлону на чемпіонаті Європи, який проходить у польському місті Душники-Здруй.

Про це поінформували в Національному олімпійському комітеті України.

Український спортсмен став найкращим у гонці переслідування.

Це перша золота медаль у сезоні для збірної України.

“Артем Прима – чемпіон Європи! Український біатлоніст здобуває золото в перегонах переслідування та приносить Україні першу медаль найвищого ґатунку на чемпіонаті Європи, що проходить у Польщі”, – відзначили в НОК.

Як повідомляє видання XSPORT, за результатами спринту українець стартував з 6-ї позиції. Незважаючи на 3 помилки на вогневих рубежах, Артем Прима показав високу швидкість на фінішній прямій і обігнав чеха Міхала Крчмаржа, який став срібним призером.

На третьому місці – Гавард Богетвейт (Норвегія).