Про це поінформували в Національному олімпійському комітеті України.
Український спортсмен став найкращим у гонці переслідування.
Це перша золота медаль у сезоні для збірної України.
“Артем Прима – чемпіон Європи! Український біатлоніст здобуває золото в перегонах переслідування та приносить Україні першу медаль найвищого ґатунку на чемпіонаті Європи, що проходить у Польщі”, – відзначили в НОК.
Як повідомляє видання XSPORT, за результатами спринту українець стартував з 6-ї позиції. Незважаючи на 3 помилки на вогневих рубежах, Артем Прима показав високу швидкість на фінішній прямій і обігнав чеха Міхала Крчмаржа, який став срібним призером.
На третьому місці – Гавард Богетвейт (Норвегія).
- Раніше цього місяця українська біатлоністка Юлія Джима виграла “срібло” в індивідуальних перегонах на 15 км на етапі Кубка світу в Антхольц-Антерсельві.