Український скрипаль Назар Лутковский, який живе в Італії, зіграв на балконі українську пісню "Чорнобривці".

Відео виступу хлопець опублікував на своїй сторінці в Youtube.

З Facebook–сторінки молодого скрипаля видно, що він навчався грі на скрипці в італійській консерваторії і живе в Неаполі.

Під час виконання композиції на балконі з хлопцем також стоїть його собака.

Нагадаємо, що в Італії сьогодні діють жорсткі карантинні обмеження через епідемію коронавірусу, згідно з якими людям забороняється виходити зі своїх будинків без спеціальних дозволів.

Згідно з даними університету Джона Хопкінса, Італія є найбільш постраждалою від пандемії країною у світі (більше 22 000 загиблих).