Відео виступу хлопець опублікував на своїй сторінці в Youtube.
З Facebook–сторінки молодого скрипаля видно, що він навчався грі на скрипці в італійській консерваторії і живе в Неаполі.
Під час виконання композиції на балконі з хлопцем також стоїть його собака.
Нагадаємо, що в Італії сьогодні діють жорсткі карантинні обмеження через епідемію коронавірусу, згідно з якими людям забороняється виходити зі своїх будинків без спеціальних дозволів.
Згідно з даними університету Джона Хопкінса, Італія є найбільш постраждалою від пандемії країною у світі (більше 22 000 загиблих).
- Нагадаємо, на початку березня в Італії на карантин закрили північні регіони, а це більше 16 млн жителів країни.
- Пізніше Влада Італії закрила на карантин всю країну.
- 11 квітня Уряд Італії вирішив продовжити загальнонаціональний карантин до 3 травня у зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19.
- В Італії хворих COVID-19 почали лікувати плазмою крові тих пацієнтів, що вижили.