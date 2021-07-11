У Болгарії завершився перший Відкритий чемпіонат Європи SENSHI (карате кіокушинкай), переможцем якого став українець Владислав Фостенко.

Про це повідомляється на сайті змагань.

У фінальному двобої Фостенко переміг француза Аміруша Філалі у ваговій категорії 90 кг.

Карате кіокушинкай – вважається одним із найважчих і жорстких різновидів карате. Спортивні поєдинки (куміте) проводяться у повний контакт без захисного спорядження (шоломів, протекторів). Проте є обмеження — заборона ударів руками в голову.

Фото: Instagram