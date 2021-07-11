Про це повідомляється на сайті змагань.
У фінальному двобої Фостенко переміг француза Аміруша Філалі у ваговій категорії 90 кг.
Карате кіокушинкай – вважається одним із найважчих і жорстких різновидів карате. Спортивні поєдинки (куміте) проводяться у повний контакт без захисного спорядження (шоломів, протекторів). Проте є обмеження — заборона ударів руками в голову.
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- Український спортсмен Станіслав Горуна став чемпіоном Європи з карате.
- Горуна також перший каратист в історії України, якому вдалося здобути медаль на чемпіонаті світу (бронзова нагорода на змаганнях 2014 року).