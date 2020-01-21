Уродженець Запоріжжя Юрій Сон, який разом з дружиною постраждали в катастрофі літака казахської авіакомпанії Bek Air, поскаржився на відсутність будь-якої допомоги з боку української влади.

Про це він написав у Facebook.

Катастрофа літака сталася рано вранці 27 грудня 2019 року. Лайнер впав недалеко від Алматинського аеропорту. На борту знаходилися 93 пасажири і п’ять членів екіпажу. В результаті аварії загинули 12 осіб.

За словами Юрія, йому з дружиною пощастило вижити, але вони обидва отримали переломи хребтів.

“А тепер відчуйте різницю: Казахський уряд повністю сплатив за наше, майже двотижневе, перебування в лікарні. Наш — прислав людину, яка сказала: “Якщо що, звертайтеся”. Казахський уряд прислав кращого фахівця, аби поставити нам правильний діагноз. Наш — надав “середнього фахівця”, який один раз сконтактував з фахівцями з Казахстану, а після жодного разу не підняв слухавку, і не відповів на жодне наше повідомлення. Казахський уряд всіляко сприяє пошуку наших речей в руїнах літака. Від нашого не отримали нічого, крім переліку стосів паперів, для отримання допомоги. Але ж все, що ми просили — просто допомогти нам повернутися на Батьківщину”.

Юрій Сон заявляє, що переліт до України в лежачому положенні на двох коштує 12 тис. доларів.

“Казахська авіакомпанія Air Astana, пішли нам назустріч і дали 50% знижку на переліт. Наш Департамент консульської служби МЗС України відповів, що ми, перебуваючи в чужій країні, повинні довести нездатність оплатити переліт самі”, – написав Юрій.

Казахське видання Tengrinews.kz також пише, що пасажири літака, що впав Bek Air зіткнулися з рядом проблем щодо отримання компенсації.

За словами голови палати юридичних консультантів “Юстус” Жанетти Бегахметовой, під час авіакатастрофи велика частина речей пасажирів була загублена.

Поліція зараз роздає знайдене власникам. Адвокат повідомила, що частина речей в несправному стані: ноутбуки, мобільні телефони та інша техніка.

“Ми готуємо цивільні позови щодо відшкодування матеріального збитку. Ще йде експертиза по тих постраждалих, хто отримав будь-які травми”, – зазначила адвокат.