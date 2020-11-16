24-річний Олексій Новіков виборов титул найсильнішої людини планети на змаганнях World Strongest Man, що проходили у Брейдентоні, штат Флорида.

Про це повідомляють організатори змагань.

Олексій Новіков за чотири дні без відпочинку взяв участь у 10 змаганнях та вийшов переможцем.

Це перший титул чемпіона WSM для 24-річного спортсмена. Крім того, українець виявився наймолодшим чемпіоном WSM. У 1984 році цей титул був у 24-річного Йона Сігмарссона.

На змаганнях Новіков встановив світовий рекорд у тязі – 537,5 кг.

Друге місце на цих змаганнях посів Том Столтман (Велика Британія), а третє – Джей Ф. Карон (Канада).

Новіков став першим українцем після стронгмена Василя Вірастюка, якому вдалося стати володарем звання найсильнішої людини в світі в 2004 та 2007 роках.