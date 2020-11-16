Про це повідомляють організатори змагань.
Олексій Новіков за чотири дні без відпочинку взяв участь у 10 змаганнях та вийшов переможцем.
Це перший титул чемпіона WSM для 24-річного спортсмена. Крім того, українець виявився наймолодшим чемпіоном WSM. У 1984 році цей титул був у 24-річного Йона Сігмарссона.
На змаганнях Новіков встановив світовий рекорд у тязі – 537,5 кг.
Друге місце на цих змаганнях посів Том Столтман (Велика Британія), а третє – Джей Ф. Карон (Канада).
Новіков став першим українцем після стронгмена Василя Вірастюка, якому вдалося стати володарем звання найсильнішої людини в світі в 2004 та 2007 роках.