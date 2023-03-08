Український інститут спільно з Міністерством закордонних справ та ГО "Вікімедіа Україна" втретє проводить міжнародну інформаційну кампанію "Місяць культурної дипломатії України", мета якої – оновлення та створення нових статей про Україну.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

#UkraineEverywhere – під таким гаслом у березні у Вікіпедії проходитиме інформаційна кампанія, спрямована на оновлення та створення нових статей про Україну та українську культуру українською та іншими мовами.

За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, місяць культурної дипломатії України у Вікіпедії відбудеться втретє. Минулого року це був один з проєктів Українського інституту, що не зупинився через початок повномасштабного вторгнення РФ.

Тоді міжнародна спільнота об’єдналася: долучилися 253 учасники та учасниці, написавши 3 813 нових статей та покращивши 262 наявних у 60 різних мовних розділах Вікіпедії. Зокрема, під час конкурсу були створені статті про Павла Тичину арабською мовою, про Анну Ярославну фінською, картину “Місячна ніч на Дніпрі” китайською, танець “Гопак” перською, про український авангард – німецькою та повість “Тіні забутих предків” – французькою.

У відомстві розповіли, що “Місяць культурної дипломатії України” присвячено відомим українським митцям зі сфери кіно, музики, літератури, архітектури, дизайну, які зробили вагомий внесок у світову культуру та про яких ще немає статей у Вікіпедії.

“Цьогоріч основна тема – культурна та мистецька. Я закликаю всіх охочих долучитися. Кожен з вас може зробити внесок у протистояння російській геноцидній війні, поширюючи правду про українську культуру, мистецтво, ідентичність, які росіяни зараз намагаються знищити”, – наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Своєю чергою, генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко розповів, що з початком повномасштабного вторгнення РФ запит на інформацію про Україну зріс, і найчастіше усі звертаються саме до Вікіпедії, аби отримати потрібну інформацію.