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Після нагородження фристайлістів на змаганнях у Пекіні, фотографи зафіксували, як спортсмени спочатку обмінялися рукостисканнями, а потім Буров, який посів третє місце, зі спини обійняв українця.

Напередодні змагання Олександр Абраменко під час інтерв’ю поділився думкою стосовно обіймів спортсменів з України та Росії на тлі війни (як відомо, Абраменко обіймався з Буровим під час Ігор 2018 року, коли здобув золоту медаль). Тоді фристайліст зауважив, що під час перемоги “переповнюють почуття, через що важко думати”, і що “вітати своїх товаришів – це нормально”.

“Якщо я потраплю на один п’єдестал з росіянином, то не буду його сторонитись. До цього можна підійти з різних боків. Зрозуміло, що він із країни, яка погано ставиться до нашої країни. Хоча питань ще дуже багато щодо цього, все життя можна дискутувати”, – заявив Абраменко під час інтерв’ю.

Також спортсмен вважає, що ситуація з окупацією Росією Криму та розв’язування війни на сході України “неоднозначна” і що “все сплановано”.

“І не лише з нашого чи з їхнього боку. Є ще інші, які в цьому зацікавлені. У будь-якому разі страждають лише люди – що в Україні, що в Росії. Зрозуміло, що коли показують, що коїться в АТО, мене бере злість. Але я адекватна людина. Я не політик, військовий чи дипломат, але що це за війни, які не припиняються. Як можна не домовитися про щось? Тим більше із сусідами”, – зауважив Олександр Абраменко.