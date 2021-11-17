48-річний Ігор Євтушенко, який працює двірником у херсонській школі, став чемпіоном світу з джиу-джитсу.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської міськради.

Ігор Євтушенко здобув золоту медаль на чемпіонаті світу з джиу-джитсу, що відбувся в ОАЕ. Він виступав у категорії “Майстер 4” (69 кг). У фіналі херсонець переміг представника Азербайджану Азада Джафарзаде.

“Я почав займатися джиу-джитсу у 42 роки, без будь-якої бази в інших видах. Прийшов із вулиці. Неодноразово ставав переможцем та призером як українських, так і міжнародних турнірів”, – розповідав раніше Євтушенко.

Зазначимо, що він є чинним чемпіоном України та Європи з джиу-джитсу. 20 вересня на своїй сторінці у Facebook Євтушенко опублікував пост із проханням допомогти зібрати кошти для поїздки на чемпіонат світу. Спортсмен зазначив, що працює двірником у звичайній школі. Євтушенко також навчає інших охочих мистецтву джиу-джитсу. Для поїздки йому необхідно було зібрати 700 доларів.

Вже 25 вересня чоловік оголосив про те, що суму повністю зібрано.

“Відгукнулося багато людей. Кошти надійшли з Херсона, області, всієї України, навіть із-за кордону”, – розповів Євтушенко.

Херсонська міськрада перед від’їздом спортсмена до ОАЕ подарувала йому кімоно. Сюжет про чоловіка, який так цілеспрямовано йшов до своєї мрії. потрапив і на українське телебачення.

6 жовтня тепер вже чемпіон світу з джиу-джитсу Ігор Євтушенко оголосив про набір у групи з вивчення бразильського джиу-джитсу. Він зазначив, що чекатимуть всіх охочих, починаючи з 6 років, а також на власному прикладі показав, що навчатися новому ніколи не пізно.

Довідка. Джиу-джитсу – це бойове мистецтво та система самозахисту, що сфокусована на боротьбі, особливо в партері. Це бойове мистецтво походить від японського бойового мистецтва Кодокан дзюдо. Бразильське джиу-джитсу було створено на початку XX століття.

Нагадаємо, американський актор Джона Гілл, відомий за ролями у фільмах “Вовк з Волл-стріт” та “Мачо і ботан”, продемонстрував, як проходять його тренування з джиу-джитсу.