Євгеній Семидоцький був членом екіпажу буксира "Яни Капу", який росіяни захопили у Керченській протоці у 2018 році. У березні 2022 року Семидецький вдруге потрапив до російського полону у рідному Сватовому (Луганська область).

Про це повідомила пресслужба Луганської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що Євгеній Семидецький працював у Сватовому у пожежно-рятувальному загоні місцевого осередку ДСНС. Він залишався у місті до останнього, щоб допомагати людям.

Однак сьогодні стало відомо, що росіяни затримали Євгенія ще у березні. Це вже другий російський полон для Семидецього за останні чотири роки.

Вперше хлопець опинився у полоні окупантів у листопаді 2018 року. Тоді Євгеній був членом екіпажу буксиру “Яни Капу”, який росіяни затримали у Керченській протоці.

У полоні він, разом з іншими затриманими моряками, провів майже рік. Повернули моряків додому 7 вересня 2019 року, під час масштабного обміну полоненими між Україною та Росією.