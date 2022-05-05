Про це повідомила пресслужба Луганської обласної військової адміністрації.
Зазначається, що Євгеній Семидецький працював у Сватовому у пожежно-рятувальному загоні місцевого осередку ДСНС. Він залишався у місті до останнього, щоб допомагати людям.
Однак сьогодні стало відомо, що росіяни затримали Євгенія ще у березні. Це вже другий російський полон для Семидецього за останні чотири роки.
Вперше хлопець опинився у полоні окупантів у листопаді 2018 року. Тоді Євгеній був членом екіпажу буксиру “Яни Капу”, який росіяни затримали у Керченській протоці.
У полоні він, разом з іншими затриманими моряками, провів майже рік. Повернули моряків додому 7 вересня 2019 року, під час масштабного обміну полоненими між Україною та Росією.
- Нагадаємо, Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила про випадки катування українських військових, які потрапили до російського полону.
- Окрім цього, ветерана АТО з села Абрикосівка Назара Кагальняка закатували окупанти. Чоловік після бойових дій переніс два інфаркти та складну операцію на серці.
- Раніше спецпредставниця США з питань міжнародного правосуддя Бет Ван Шаак повідомила, що Сполучені Штати Америки володіють достовірною інформацією про те, як російські армійці стратили українців, котрі намагались здатись у полон.