Про це поінформували в Національному олімпійському комітеті України.
Чемпіонат проходить у Таллінні (Естонія).
“Українець Михайло Кохан – чемпіон Європи серед молоді з метання молота!!! Його результат – 77,88 м”, – зазначили в НОК.
Як поінформували в Федерації легкої атлетики України, 20-річний Кохан приїхав до Талліна “відвертим фаворитом змагань”.
Так, українець за кілька днів до старту чемпіонату Європи став першим в історії 20-річним спортсменом, який метнув молот за 80-метрову позначку (на змаганнях в Секешфегерварі, Угорщина).
У рамках чемпіонату в Таллінні Кохан спочатку метнув молот на дистанцію 76,76 метрів. Згодом спортсмен поліпшив результат у наступних спробах до 77,88 м і завоював титул чемпіона Європи серед молоді.
До четвертої спроби у першій трійці тримався ще один українець – Михайло Гаврилюк. З результатом 73,18 м він йшов третім, проте шведу Рагнару Карлссону вдалося метнути молот на 73,85 м і посунути українця на четверту сходинку.
“Срібло” завоював грек Крістос Францескакіс (75,23 м).
- У 2018 році український спортсмен Михайло Кохан завоював золоту медаль з метання молота на юнацькому чемпіонаті Європи (U-18), встановивши світовий рекорд.