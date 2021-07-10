Український легкоатлет Михайло Кохан завоював золоту медаль молодіжного чемпіонату Європи-2021 з легкої атлетики в метанні молота.

Про це поінформували в Національному олімпійському комітеті України.

Чемпіонат проходить у Таллінні (Естонія).

“Українець Михайло Кохан – чемпіон Європи серед молоді з метання молота!!! Його результат – 77,88 м”, – зазначили в НОК.

Як поінформували в Федерації легкої атлетики України, 20-річний Кохан приїхав до Талліна “відвертим фаворитом змагань”.

Так, українець за кілька днів до старту чемпіонату Європи став першим в історії 20-річним спортсменом, який метнув молот за 80-метрову позначку (на змаганнях в Секешфегерварі, Угорщина).

У рамках чемпіонату в Таллінні Кохан спочатку метнув молот на дистанцію 76,76 метрів. Згодом спортсмен поліпшив результат у наступних спробах до 77,88 м і завоював титул чемпіона Європи серед молоді.

До четвертої спроби у першій трійці тримався ще один українець – Михайло Гаврилюк. З результатом 73,18 м він йшов третім, проте шведу Рагнару Карлссону вдалося метнути молот на 73,85 м і посунути українця на четверту сходинку.

“Срібло” завоював грек Крістос Францескакіс (75,23 м).