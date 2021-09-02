26-річний харків’янин Максим Крипак встановив світовий рекорд під час запливу на 100 метрів на спині й став лідером Паралімпіади-2020 за кількістю здобутих нагород. У плавці вже 6 медалей.

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, Крипак виграв стометрівку на спині в класі S10 з результатом 57,19, на дві секунди випередивши італійця Стефано Раймонд.

Наразі у Крипака 4 золотих, 1 срібна та 1 бронзова медалі. В сумі – 6 нагород.

Українець за цим показником перевершив білоруса Ігоря Бокія. У нього 5 золотих нагород.

Паралімпіада-2020: перемоги українців

Перший день змагань на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо Україна завершила у ТОП-5. Українські параатлети вибороли вісім медалей: одне “золото”, п’ять срібних нагород та дві “бронзи”.

Другого дня українська плавчиня Єлизавета Мерешко здобула срібну медаль для України.

27 серпня, на третій день, Україна завоювала 13 медалей і залишилася у ТОП-10 медального заліку.

У четвертий день Паралімпійських ігор-2020 Україна завоювала 12 медалей та увійшла до ТОП-5 медального заліку.

29 серпня, у п’ятий день змагань, паралімпійська збірна України завоювала дві золоті нагороди, п’ять срібних, дві бронзові медалі. Параатлетка встановила рекорд Європи у штовханні ядра.

30 серпня, у шостий день змагань, паралімпійська збірна України завоювала дві золоті, 5 срібних і 4 бронзових нагороди. Український плавець переміг у змаганнях зі світовим рекордом.

У сьомий день Паралімпійських ігор-2020 українська збірна завоювала 13 медалей та закріпилася в першій п’ятірці медального заліку.

У восьмий день Паралімпійських ігор-2020 у Токіо (Японія) – українські спортсмени вибороли вже дві медалі в кульовій стрільбі.