На XV Чемпіонаті світу з плавання В Абу-Дабі український плавець Михайло Романчук на короткій воді здобув "бронзу" на дистанції 1500 м вільним стилем.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет України у Facebook.

Це – єдина нагорода, яку отримала наша країна на цих змаганнях, які проходили в Об’єднаних Арабмьких Еміратах. Вчорашній день був заключним днем змагань.

Романчук фінішував на 1500-метрівці вільним стилем, його результат – 14 хвилин 11,47 секунди.

“Золото” виборов олімпійський чемпіон Флоріан Велльброк з Німеччини (14.06,88), “срібло” дісталося Ахмеду Хафнауї з Тунісу, який побив рекорд Африки (14,10,94).

Раніше Михайло Романчук виборов “срібло” на чемпіонатах світу (Будапешт-2017, Кванджу-2019), “срібло” й “бронзу” на 800-метрівці у Токіо у 2020 році. До того у нього було ще п’ять перемог на чемпіонатах Європи.