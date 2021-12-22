Про це повідомив Національний олімпійський комітет України у Facebook.
Це – єдина нагорода, яку отримала наша країна на цих змаганнях, які проходили в Об’єднаних Арабмьких Еміратах. Вчорашній день був заключним днем змагань.
Романчук фінішував на 1500-метрівці вільним стилем, його результат – 14 хвилин 11,47 секунди.
“Золото” виборов олімпійський чемпіон Флоріан Велльброк з Німеччини (14.06,88), “срібло” дісталося Ахмеду Хафнауї з Тунісу, який побив рекорд Африки (14,10,94).
Раніше Михайло Романчук виборов “срібло” на чемпіонатах світу (Будапешт-2017, Кванджу-2019), “срібло” й “бронзу” на 800-метрівці у Токіо у 2020 році. До того у нього було ще п’ять перемог на чемпіонатах Європи.
- Нагадаємо, що Аліна Марущак стала абсолютною чемпіонкою світу серед жінок з важкої атлетики — вона здобула відразу три золоті медалі: у ривку, у поштовху та в сумі двоборства.