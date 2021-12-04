Про це повідомило місцеве видання Wirtualna Polska.
3 грудня громадянин України у Скерневіце напав на жінку на автобусній зупинці біля магазину – вдарив її палицею, а потім погрожував іншим. Очевидці викликали поліцію та скрутили чоловіка.
Поліціянти прибули, вдягли на чоловіка кайданки та збиралися забрати його до відділку.
Правоохоронці запевняють, що не застосовували до затриманого фізичну силу. Проте менш ніж за хвилину після арешту чоловік почав важко дихати та знепритомнів. Його намагалися реанімувати медики, але через годину констатували смерть.
“Буде проведено розтин, який покаже, чи перебував чоловік під впливом будь-яких заборонених речовин”, – заявили в управлінні поліції в Лодзі та запевнили, що вже опитали очевидців події.
- 5 листопада повідомлялося, що польські поліціянти побили українця.
- Раніше 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко помер у Вроцлаві після затримання поліцією. Слідчі підозрюють, що поліціянти перевищили повноваження. За інформацією польських ЗМІ, українця били й душили, хоча він не поводився агресивно. На нього накинулись шестеро людей, серед яких були правоохоронці.
- Після цього у Вроцлаві відбулася акція протесту під гаслом “Зупинимо вбивць з поліції”. Мітинг організовано зокрема й через смерть 25-річного українця Дмитра Никифоренка, якого, за попередніми даними, закатували до смерті поліціянти.
- Пізніше польська прокуратура затримала 8 осіб, причетних до вбивства Дмитра Никифоренка.