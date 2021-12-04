Про це повідомило місцеве видання Wirtualna Polska.

3 грудня громадянин України у Скерневіце напав на жінку на автобусній зупинці біля магазину – вдарив її палицею, а потім погрожував іншим. Очевидці викликали поліцію та скрутили чоловіка.

Поліціянти прибули, вдягли на чоловіка кайданки та збиралися забрати його до відділку.

Правоохоронці запевняють, що не застосовували до затриманого фізичну силу. Проте менш ніж за хвилину після арешту чоловік почав важко дихати та знепритомнів. Його намагалися реанімувати медики, але через годину констатували смерть.