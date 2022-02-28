Про це повідомляє іспанське видання Ultima Hora.
На острові Майорка іспанська поліція заарештувала українського моряка за пошкодження мегаяхти Lady Anastasia вартістю більше сім млн євро, яка належить віцепрезиденту концерну з виробництва зброї “Ростех” – російському олігарху Олександру Міхеєву.
Коли українець, який близько 10 років працював на цій яхті, побачив обстріли у столиці та зрозумів, що снаряд, який зруйнував будинок в Києві, був виготовлений компанією його боса – він вирішив помститись.
Спільно з колегами моряк спричинив затоплення яхти та завдав судну значної шкоди, відкривши декілька шлюзів. Яхта була пришвартована в Порт-Адріано на Майорці.
27 лютого він постав перед судом. Під час засідання, моряк пояснив свій причину свого вчинку, пояснивши, що власник “відповідає за виробництво зброї, з допомогою якої знищують його країну”.
Остапчук продемонстрував відео обстрілу російською технікою цивільного населення.
Суддя, побачивши кадри попадання російської ракети в багатоповерховий житловий будинок, звільнив українця з-під варти, не пред’явивши жодних звинувачень.
- Нагадаємо, нові супутникові знімки показують, що російський військовий конвой довжиною до 5 км перебуває в дорозі, що прямує до столиці.
- Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС відправить бойові літаки Україні. Окрім цього, глави МЗС ЄС погодили допомогу Києву на суму 450 млн євро.
- президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що в Європейському Союзі вирішили посилити підтримку України на тлі російської військової агресії.
- Раніше повідомлялося, що 25 лютого прибула в Україну колона з боєприпасами з Польщі.