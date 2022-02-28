Український моряк Тарас Остапчук потопив розкішну яхту наближеного до Путіна бізнесмена Олександра Міхеєва на сім мільйонів євро, аби помститись за бомбардування будинку в Києві. Суд Іспанії його виправдав.

Про це повідомляє іспанське видання Ultima Hora.

На острові Майорка іспанська поліція заарештувала українського моряка за пошкодження мегаяхти Lady Anastasia вартістю більше сім млн євро, яка належить віцепрезиденту концерну з виробництва зброї “Ростех” – російському олігарху Олександру Міхеєву.

Коли українець, який близько 10 років працював на цій яхті, побачив обстріли у столиці та зрозумів, що снаряд, який зруйнував будинок в Києві, був виготовлений компанією його боса – він вирішив помститись.

Спільно з колегами моряк спричинив затоплення яхти та завдав судну значної шкоди, відкривши декілька шлюзів. Яхта була пришвартована в Порт-Адріано на Майорці.

27 лютого він постав перед судом. Під час засідання, моряк пояснив свій причину свого вчинку, пояснивши, що власник “відповідає за виробництво зброї, з допомогою якої знищують його країну”.

Остапчук продемонстрував відео обстрілу російською технікою цивільного населення.

Суддя, побачивши кадри попадання російської ракети в багатоповерховий житловий будинок, звільнив українця з-під варти, не пред’явивши жодних звинувачень.