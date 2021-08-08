Про це повідомляє Федерація боксу України.
Василинчук судив боксерські поєдинки. Оргкомітет олімпійського боксерського турніру високо оцінив його роботу.
У Чернівецькій обласній федерації боксу заявили, що Василинчук – перший українець, який отримав звання найкращого судді Олімпіади, інформує Суспільне.
Додамо, що до суддівського міжнародного корпусу на Олімпіаді в Токіо увійшли 36 арбітрів зі всього світу. Василинчук – єдиний представник України.
Він судив 10 поєдинків у ринзі та був членом суддівської бригади ще 32 боїв.
Нагороди за суддівство у боксі також отримали арбітр з Польщі – друге місце, та рефері зі США – третя сходинка.
Сьогодні, 8 серпня, в Токіо офіційно завершуються XXXII літні Олімпійські ігри, які тривали з 23 липня по 8 серпня.
Українські спортсмени на Олімпійських іграх в Токіо завоювали 19 нагород: одну золоту, шість срібних та 12 бронзових медалей. У загальному заліку Україна посіла 44 місце, і 16-е місце за кількісним показником.
Подивитися церемонію закриття онлайн можна за посиланням.
Початок самої церемонії – о 14:00 за Києвом.
На церемонії закриття прапор України нестиме каноїстка Людмила Лузан – вона здобула дві медалі на Олімпіаді в Токіо.
Проте це ще не все – з 24 серпня по 5 вересня будуть проходити Паралімпійські ігри.
Нагадаємо, що 15-річний українець Олексій Середа посів 6-е місце у фіналі змагань зі стрибків у воду з 10-метрової вежі на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.
Дві українки – Анна Рижикова та Вікторія Ткачук – увійшли до топ-6 фіналу Олімпіади з бігу на дистанції 400 метрів з бар’єрами. А ще Вікторія встановила особистий рекорд.
Українська веслувальниця Вікторія Ус увійшла до топ-10 у фіналі з жіночого слалому на Олімпіаді у Токіо.
- 24 липня українська дзюдоїстка Дар’я Білодід завоювала бронзову медаль в Токіо. Наступного дня ще одну “бронзу” збірній України приніс фехтувальник Ігор Рейзлін.
- Згодом третю бронзову нагороду завоювали Олена Костевич та Олег Омельчук (у змішаному командному змаганні в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів).
- Українець Михайло Романчук виборов бронзову медаль з плавання вільним стилем на дистанції 800 метрів на Олімпіаді, а згодом – срібну нагороду в плаванні на дистанції 1500 метрів вільним стилем (це перше “срібло” для збірної України в Токіо).
- 31 липня українська тенісистка Еліна Світоліна здобула бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо. Це перша олімпійська медаль для українського тенісу.
- 22-річна українська спортсменка Ірина Коляденко здобула бронзову медаль у вільній боротьбі на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.
- Український борець у греко-римському стилі Жан Беленюк виборов для України першу золоту медаль на Олімпіаді в Токіо. А “срібло” здобув український борець Парвіз Насібов.
- 5 серпня українська каратистка Анжеліка Терлюга завоювала срібну медаль Олімпійських ігор-2020, які проходять у Токіо (Японія).
- Український каратист Станіслав Горуна завоював бронзову медаль Олімпійський ігор, які тривають у Токіо (Японія).