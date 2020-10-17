Момент блискавичної перемоги українця показали у Twitter Чемпіонату світу з Супербайка.

Відомо, що змагання відбувалися на трасі в португальському Ешторілі. 21-річний Калінін фінішував першим, випередивши найближчого суперника на 0,054 секунди.

До слова, 2 роки тому Калінін потрапив в аварію під час гонки на етапі WorldSSP300 в Імолі (Італія). Спортсмен рухався до фінішу шостим, однак один із суперників зачепив переднім колесом мотоцикл українця. У хлопця діагностували вивих гомілкостопу, струс мозку, а також безліч  ударів і розтягнень.

Микита успішно відновився і став наймолодшим мотогонщиком в історії незалежної України, який виборов “золото” в гонці Суперпоулу. 


У своєму Facebook хлопець похизувався досягненням і зазначив, що важка робота принесла високий результат.

Українець вперше в історії виграв етап Чемпіонату світу з Супербайку

  • Раніше шестиразовий і діючий чемпіон Льюїс Гамільтон побив рекорд за всю кар’єру в “Формулі-1”, вигравши Гран-прі Ейфеля. Перемога пілота Mercedes стала 91-ю у його кар’єрі і він повторив рекорд за перемогами легендарного 7-разового чемпіона, німця Міхаеля Шумахера.