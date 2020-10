Момент блискавичної перемоги українця показали у Twitter Чемпіонату світу з Супербайка.

Відомо, що змагання відбувалися на трасі в португальському Ешторілі. 21-річний Калінін фінішував першим, випередивши найближчого суперника на 0,054 секунди.

До слова, 2 роки тому Калінін потрапив в аварію під час гонки на етапі WorldSSP300 в Імолі (Італія). Спортсмен рухався до фінішу шостим, однак один із суперників зачепив переднім колесом мотоцикл українця. У хлопця діагностували вивих гомілкостопу, струс мозку, а також безліч ударів і розтягнень.

Микита успішно відновився і став наймолодшим мотогонщиком в історії незалежної України, який виборов “золото” в гонці Суперпоулу.

#WorldSSP300 Tissot Superpole 🏁

Nick Kalinin is the polesitter ahead @Mika8Perez and Bruno Ieraci! #EstorilWorldSBK 🇵🇹 pic.twitter.com/yUcherlXo7

— WorldSBK (@WorldSBK) October 17, 2020