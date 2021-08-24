Про це повідомляють #Букви.

Офіційно День Незалежності почали святкувати з 1992 року. Згідно із постановою, це державне свято, тому для українців цей день є вихідним.

16 липня 1990 року Верховною Радою УPCP прийнята Декларація про державний суверенітет України — документ про проголошення державного суверенітету України. Того ж дня Верховна Рада УРСР ухвалила постанову “Про День проголошення незалежності України”, у якій зазначено:

Зважаючи на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи історичну вагомість прийняття Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє: Вважати день 16 липня Днем проголошення незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України.

18 червня 1991 року внесено відповідні зміни до статті 73 Кодексу законів про працю Української РСР, унаслідок чого у переліку святкових днів з’явився запис: “16 липня — День незалежності України”.

24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР ухвалила Акт проголошення незалежності України, а 1 грудня 1991 року це підтвердив народ на Всеукраїнському референдумі.

20 лютого 1992 року Верховна Рада України ухвалила постанову “Про День незалежності України”:

“Постанова Верховної Ради України від 20.02.1992 №2143-XII “Про День незалежності України” Зважаючи на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи історичну вагомість прийняття Акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року, Верховна Рада України постановляє: 1. Вважати день 24 серпня Днем незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України. 2. Постанову Верховної Ради Української РСР “Про День проголошення незалежності України” від 16 липня 1990 року вважати такою, що втратила чинність”.

Нагадаємо, що сьогодні у Києві із 06:00 до 12:30 у зв’язку із проведенням параду військ до Дня Незалежності України обмежать рух низкою вулиць.