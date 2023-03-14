За інформацією ЗМІ, за рік повномаштабної боротьби з російськими окупантами, українські захисники зіштовхнулись з низкою проблем. Зокрема мовиться про недостатню кількість кваліфікованих військових, нестачу боєзапасів та втрати серед особового складу.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

У виданні зазначили, що за понад рік повномасштабної війни, якість української армії – яка була вищою напротивагу російській – погіршилась через втрати, унаслідок яких ЗСУ залишились без досвідчених бійців. Це, йдеться у статті, змусило українську владу задуматись щодо перспектив весняного контрнаступу.

Американські та європейські офіційні особи підрахували, що близько 120 000 українських солдатів були вбиті або поранені з початку російського повномасштабного вторгнення у порівнянні з втратами близько 200 000 осіб з російської сторони, яка має набагато більшу армію та приблизно втричі перевищує населення України.

Офіційно Україна тримає в таємниці поточну кількість своїх жертв навіть від своїх найближчих західних союзників.

Крім статистики, наплив недосвідчених призовників, залучених для компенсації втрат, змінив профіль українських сил, які також страждають від базової нестачі боєзапасів, включаючи артилерійські снаряди та мінометні бомби.

“Найцінніше на війні — це бойовий досвід. Солдат, який пережив пів року бою, і солдат, який прийшов з полігону, — це два різні солдати. Це небо і земля”, — сказав командир батальйону 46-ї десантно-штурмової бригади, який, згідно з українським військовим протоколом, упізнається лише за позивним “Купол”.

“А солдатів з бойовим досвідом одиниці”, – додав Купол. “На жаль, усі вони вже загинули або поранені”.

Такі оцінки поширили відчутний, хоча здебільшого невисловлений, песимізм від передової до коридорів влади в Києві. Нездатність України здійснити гучний контрнаступ викликала б нову критику щодо того, що Сполучені Штати та їхні європейські союзники надто довго чекали, щоб поглибити програми навчання ЗСУ та надати бойові броньовані машини, включаючи танки Bradleys і Leopard.

Ситуація на полі бою зараз може не відображати повної картини збройних сил України, тому що Київ окремо готує війська до майбутнього контрнаступу і свідомо стримує їх від поточних боїв, включаючи оборону Бахмута, заявив американський чиновник, виступаючи за умови анонімності.

Водночас для Росії ситуація може бути гіршою. Під час засідання НАТО минулого місяця міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що 97% російської армії вже розгорнуто в Україні і що Москва зазнає “рівня виснаження Першої світової війни”.

Купол сказав, що він висловлювався в надії забезпечити кращу підготовку українських сил з Вашингтона, і що він сподівається, що українські війська, яких стримують для майбутнього контрнаступу, матимуть більше успіху, ніж недосвідчені солдати, які зараз комплектують фронт під його командуванням.

“Завжди є віра в диво”, — сказав він. “Або це буде різанина і трупи, або це буде професійний контрнаступ. Є два варіанти. Контрнаступ буде в будь-якому випадку”.

Наскільки посилена західна військова допомога та навчання допоможуть у такому весняному наступі, залишається невизначеним, враховуючи наслідки виснаження, які починають проявлятися.

Один високопоставлений український урядовець, який на умовах анонімності висловив свою думку, назвав обіцяну Заходом кількість танків “символічною”. Інші приватно висловлювали песимізм щодо того, що обіцяні запаси вчасно опиняться на полі бою.

“Якщо у вас більше ресурсів, ви активніше атакуєте. Якщо у вас менше ресурсів, ви захищаєте більше. Ми йдемо на захист. Тому, якщо ви питаєте мене особисто, я не вірю у великий контрнаступ для нас. Я хотів би в це вірити, але я дивлюся на ресурси і запитую: “З чим?” Можливо, у нас будуть локальні прориви”, — сказав високопоставлений чиновник.

“У нас немає ні людей, ні зброї”, – додав він. “І ви знаєте співвідношення: коли ви йдете в атаку, ви втрачаєте вдвічі або втричі більше людей. Ми не можемо дозволити собі втратити стільки людей”.

Такий аналіз набагато менш оптимістичний, ніж публічні заяви політичного та військового керівництва України.

Президент України Володимир Зеленський назвав 2023 рік “роком перемоги” для України. Глава української військової розвідки Кирило Буданов навіть заявляв, вже влітку українці зможуть відпочивати в деокупованому Криму.

“Наш президент надихає нас на перемогу”, – сказав в інтерв’ю The Washington Post командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський.

“Взагалі ми всі думаємо однаково, і розуміємо, що нам, звичайно, необхідно виграти до кінця року. І це реально. Це реально, якщо нам нададуть всю ту допомогу, яку нам обіцяли наші партнери”.

На передовій, однак, настрій похмурий.

Купол, який сказав, що розуміє, що може отримати особистий удар за відверту оцінку, описав, як йшов у бій із новопризваними солдатами, які ніколи не кидали гранати, які охоче залишали свої позиції під обстрілом і яким бракувало впевненості у поводженні з вогнепальною зброєю.

Його підрозділ відійшов із Соледара на сході України взимку після того, як був оточений російськими військами, які згодом захопили місто. Купол згадав, як сотні українських військових у підрозділах, які воювали разом з його батальйоном, просто залишили свої позиції.

Після року війни Купол, підполковник, сказав, що його батальйон не впізнати. З приблизно 500 солдатів близько 100 були вбиті в бою та ще 400 поранені, що призвело до повної втрати. Купол сказав, що він був єдиним військовим професіоналом у батальйоні, і він описав труднощі, пов’язані з керівництвом підрозділом, що складається виключно з недосвідчених військ.

“Я отримую 100 нових солдатів. Вони не дають мені часу, щоб їх підготувати. Вони кажуть: “Візьміть їх у бій”. Вони просто кидають все і тікають. Це воно. Ви розумієте чому? Бо солдат не стріляє. Я запитую його чому, а він каже: “Я боюся звуку пострілу”. І чомусь ніколи не кидав гранату. … Нам потрібні інструктори НАТО в усіх наших навчальних центрах, а наших інструкторів потрібно відправити туди, в окопи. Тому що вони не впоралися зі своїм завданням”, — сказав Купол

Він повідомив про серйозну нестачу боєзапасів, зокрема нестачу простих мінометних бомб і гранат для MK 19 американського виробництва.

“Ти на передовій”, — сказав Купол. “Вони йдуть на вас, а стріляти нема з чого”.

Купол зазначив, що Києву необхідно зосередитися на системній підготовці нових військ.

“Все, що ми робимо, це даємо інтерв’ю та говоримо людям, що ми вже виграли, ще трохи, два тижні, і ми виграємо”, – сказав він.

Дмитро, український військовий, якого The Post називає лише на ім’я з міркувань безпеки, розповів про таку ж ситуацію.

Деякі з менш досвідчених військовослужбовців, які служать на його позиціях у 36-й бригаді морської піхоти в Донецькій області, “бояться залишати окопи”, сказав він.

За його словами, інколи обстріл настільки інтенсивний, що в одного солдата може виникнути панічний напад, а потім “інші підхоплять його”.

За словами Дмитра, коли він вперше побачив однополчан дуже розгубленими, він намагався розповісти їм про реальні ризики. Наступного разу, за його словами, вони “просто втекли з позиції”.

“Я не звинувачую їх”, — сказав він. “Вони були настільки розгублені”.

Проблеми виникають через великі втрати. Генерал Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, заявив у серпні, що майже 9000 його солдатів загинули. У грудні радник Зеленського Михайло Подоляк заявляв, що їх кількість досягає 13 тисяч. Але західні офіційні особи дали більш високі оцінки, і, в будь-якому випадку, українські цифри виключили набагато більшу кількість поранених, які вже не здатні воювати.

Німецький чиновник на умовах анонімності сказав, що, за оцінками Берліна, українські втрати, включаючи загиблих і поранених, досягають 120 000 осіб.

“Вони не діляться з нами інформацією, тому що не довіряють нам”, — сказав чиновник.

Тим часом за словами Сирського, російський наступ нарощується з початку січня. Буданов, голова української військової розвідки, сказав The Post минулого місяця, що

Росія має понад 325 000 солдатів в Україні, і ще 150 000 мобілізованих військ незабаром можуть приєднатися до боротьби.

Ставки для України в найближчі місяці особливо високі, оскільки західні країни, які допомагають Києву, дивляться, чи зможуть українські сили знову перехопити ініціативу та повернути більше території з-під контролю Росії.

Росія також стикається з проблемами боєзапасів, живої сили та мотивації — і за останні місяці досягла лише незначних успіхів, попри виснажений стан українських сил. Якими б великими не були втрати України, у Росії ще гірше, сказав американський чиновник.

Попри повідомлення про непідготовлених мобілізованих російських бійців, кинутих у бій, Сирський сказав, що ті, хто зараз прибуває, добре підготовлені.

“Ми повинні жити і боротися в цих реаліях”, – сказав він. “Звичайно, для нас це проблематично. … Це змушує нас бути точнішими у стрільбі, більш детальною у розвідці, більш обережною у виборі позицій і більш детальною в організації взаємодії між підрозділами. Іншого шляху немає”.

Нещодавні успіхи Росії, особливо навколо Бахмута, не змінили суттєвого перелому на полі бою, і американські військові чиновники заявили, що навіть якщо Росія захопить Бахмут, це буде мало стратегічного значення. Але враховуючи великі втрати, яких зазнає Україна, офіційні особи у Вашингтоні поставили під сумнів відмову Києва відступати. За словами американського чиновника, Сполучені Штати радили Україні відступити з міста принаймні з січня.

Український чиновник, який говорив на умовах анонімності, оскільки не мав права говорити публічно, сказав, що битва за Бахмут виснажує там російські сили — головним чином бойовиків ПВК “Вагнера”, які останнім часом були найефективнішими для Москви — і що українські війська, які захищають Бахмут, у будь-якому випадку не планували використовувати в майбутніх наступальних операціях.

Україна втратила багатьох своїх молодших офіцерів, які пройшли підготовку США протягом останніх дев’яти років. Тепер, сказав український чиновник, ці сили мають бути замінені. “Багато з них вбито”, – сказав він.

Спочатку Сполучені Штати зосередили свою підготовку на нових системах озброєнь, які Вашингтон вирішив надати Києву, таких як артилерійські установки M777 і ракетні установки HIMARS. У січні, після майже року повномасштабної війни, Сполучені Штати почали тренувати українські сили загальновійськовому бою. На даний час навчання в Німеччині пройшов лише один батальйон чисельністю близько 650 осіб.

Додаткові українські батальйони завершать навчання до кінця березня, і програма буде коригуватися відповідно до потреб України, сказав підполковник Гаррон Гарн, речник Пентагону.

Міністр оборони США Ллойд Остін “залишається зосередженим на тому, щоб Україна отримала необхідну підготовку для поточної боротьби”, — сказав Гарн. Сполучені Штати “працюють цілодобово”, щоб задовольнити потреби безпеки України, окрім того, що інвестують мільярди доларів у виробництво та закупівлю артилерійських боєприпасів, сказав він.

Навіть з новим обладнанням і підготовкою, військові чиновники США вважають сили України недостатніми для наступу вздовж гігантського фронту , де Росія спорудила потужну оборону, тому війська навчаються шукати слабкі місця, які дозволяють їм прориватися за допомогою танків і бронетехніки.

Велика Британія також навчає українських новобранців, зокрема близько 10 000 минулого року, і ще 20 000 очікується цього року. Європейський Союз заявив, що у 2023 році навчить 30 000 українців.

Україна стримує бійців до весняного наступу і тренує їх у складі новосформованих десантно-штурмових бригад. Київ також організовує батальйони навколо нових бойових машин і танків, які надають західні країни.

Сирський сказав, що він зосереджений на утриманні лінії проти атак Росії, поки його заступники готують солдатів до наступного наступу.

“Нам потрібно виграти час, щоб підготувати резерви”, – сказав Сирський, маючи на увазі українських військових, які тренуються за кордоном із західною зброєю. “Ми знаємо, що маємо витримати цю атаку, щоб належним чином підготувати резерви, які братимуть участь у подальших діях. … Одні захищають, інші готують”.

Представники США заявили, що очікують, що український наступ розпочнеться наприкінці квітня або на початку травня, і вони чітко усвідомлюють терміновість постачання Києву, оскільки затяжна війна може піти на користь Росії, яка має більше населення, грошей і виробництва зброї.