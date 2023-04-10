Витік секретних документів Пентагону "відкрив вікно" в глибину розвідки США щодо ворогів та союзників, внаслідок чого стали відомі деталі допомоги Україні у війні з Росією.

Про це сповіщає CNN.

Як повідомляється, деякі з документів викривають масштаби прослуховування США ключових союзників, включаючи Південну Корею, Ізраїль та Україну. Інші розкривають ступінь проникнення США в Міністерство оборони Росії та приватну військову компанію “Вагнер”. Ще інші викривають ключові недоліки українського озброєння, протиповітряної оборони, розмірів і готовності батальйонів до весняного контрнаступу.

Наголошено, що Україна вже змінила деякі свої військові плани через витік секретних даних Пентагону.

За словами заступниці прессекретаря Пентагону Сабріни Сінгх, Пентагон підтримав “міжвідомчі зусилля” для оцінки впливу витоку.

“Міністерство оборони продовжує розглядати та оцінювати вірогідність сфотографованих документів, які циркулюють у соціальних мережах і які, здається, містять конфіденційні та строго секретні матеріали”, — прокоментувала Сінгх.

Крім того, згідно зі словами офіційних осіб, витік змусив Пентагон вжити заходів для обмеження потоку таких конфіденційних документів, які зазвичай доступні в будь-який день сотням людей в уряді.

Нагадаємо, що 7 квітня в Twitter і Telegram з’явилися секретні документи з детальним описом секретних планів США і НАТО щодо майбутнього контрнаступу України. Пентагон вже розпочав розслідування витоку документів.

Варто зазначити, що невдовзі у соціальних мережах з’явилися нові секретні документи, у яких детально описують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу та Китаю.