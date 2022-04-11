Україна до 2035 року ймовірніше матиме кілька військових сутичок з Росією. За словами радника голови Офісу Президента України Олексія Арестовича, нашу країну чекатимуть зіткнення кожні два чи п'ять років.

Про це повідомив він інтерв’ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

Олексій Арестович сказав, що сьогоднішня війна з РФ не остання. Він порівняв Україну з Ізраїлем, який мав п’ять великих війн з арабськими країнами, поки учасники “зрозуміли, що ці методи не діють і треба переходити до інших”. Він вважає, що Україна матиме схожий сценарій подій. Проте це не означає бойові дії в такому масштабі та те, що вони не зупинятимуться протягом цього періоду.

“Не знаю, чи знадобиться п’ять, але кілька військових сутичок до 2035 року нам гарантовані. Це означає по зіткненню кожні два, а можливо п’ять років. І великі зіткнення кожні сім-вісім”, – висловився Арестович.

Радник голови ОПУ вважає, що тим, хто не готовий до нового формату життя краще виїхати тимчасово з країни. За його словами, в Україні треба повністю замінити та вдосконалити систему безпеки, а витримають ці випробування тільки найстійкіші.

“Тим, хто до цього не готовий, хто зараз кричить про те, як жити і ростити дітей, потрібна якась інша країна. Тут новий Ізраїль. Тільки масштаби крутіші та страшніші. Я сім’ю відвозити не планую. Мої всі тут і будуть тут, а хто не готовий – є тепла Іспанія, і багато інших країн. Їдьте туди, якщо ви не готові”, – наголосив він.

Олексій Арестович назвав теперішні події поверненням стародавніх архетипів, тобто нинішня держава перетворилася на велику так звану Запорізьку Січ. Він аргументує тим, що козацтво передбачало розділення такого способу життя, але питання мови чи походження було другорядним.

“Україна перетворюється на гігантську Запорізьку Січ, де ніколи не питали, якою мовою ти говориш, а питали, чи готовий ти розділити такий спосіб життя, жити, як ми і вмирати за це, якщо доведеться. Повернулися всі давні архетипи і вони працюють. Потрібно визначатися. Це і є Україна, з такою вона долею”, – підсумував Арестович.

Ще до початку повномасштабного вторгнення радник голови ОПУ зазначав, що претензії з боку РФ не припиняться, доки на “метаісторичному рівні” не буде вирішено питання спадщини Київської Русі. А саме про те, що руси III століття та XXVI століття це українці.